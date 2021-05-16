Один из ведущих полузащитников Колоса покинул команду

Полузащитник "Колоса" Павел Ореховский уже не игрок команды. Об этом он сообщил в своем Instagram с подписью: "Сегодня хороший момент, чтобы сказать: "Колос", спасибо за все". До новой встречи".

Также игрок прокомментировал такие планы для Футбол News:

"Закончился контракт. Мы решили его не продлевать. Есть свои нюансы. Я не хочу говорить. По обоюдному согласию решили не продолжать", - сказал Ореховский.

Напомним, что футболист провел в "Колосе" два сезона: первые полгода на правах аренды из "Динамо", и еще полтора - полноценным игроком коваливцев. В текущем сезоне он записал в свой актив семь голов и два ассиста у 25 матчах во всех турнирах.