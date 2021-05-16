Основной центральный защитник Зари покинул команду

Центральный защитник луганской "Зари" Йоэль Абу-Ханна покинул команду. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram:

"Никогда не просто говорить “пока” месту, где ты чувствовал себя, как дома. Я хотел бы выразить свою благодарность быть частью такого прекрасного клуба. Семья “Зари” - это что-то особенное, что я нигде в другом месте ещё не испытывал. Спасибо моим партнерам, команде и в особенности фанатам.

Я наслаждался каждой минутой, играя за этот клуб и я очень горд говорить, что я был частью команды, достигающей успеха на протяжении этих двух лет.

Я в свою очередь начну новую страницу своей карьеры, но одно будет со мной точно навсегда - Заря! Спасибо за все! Ваш Джоель. Вперед Заря!!!”, - написал Йоэль в соцсети.