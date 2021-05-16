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Основной центральный защитник Зари покинул команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Абу-Ханна не продлил контракт

Основной центральный защитник Зари покинул команду

Новина українською

Центральный защитник луганской "Зари" Йоэль Абу-Ханна покинул команду. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram:

"Никогда не просто говорить “пока” месту, где ты чувствовал себя, как дома. Я хотел бы выразить свою благодарность быть частью такого прекрасного клуба. Семья “Зари” - это что-то особенное, что я нигде в другом месте ещё не испытывал. Спасибо моим партнерам, команде и в особенности фанатам.

Я наслаждался каждой минутой, играя за этот клуб и я очень горд говорить, что я был частью команды, достигающей успеха на протяжении этих двух лет.

Я в свою очередь начну новую страницу своей карьеры, но одно будет со мной точно навсегда - Заря! Спасибо за все! Ваш Джоель. Вперед Заря!!!”, - написал Йоэль в соцсети.

Напомним, что Абу-Ханна присоединился к луганчанам летом 2019-го года на правах свободного агента, подписав контракт на два года. За два сезона он провел за "Зарю" 55 матчей, записав в свой актив один гол и один асист. Во время выступлений за украинскую команду защитник получил свой дебютный вызов в Национальную сборную Израиля, проведя за нее три поединка.

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В прошлом сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах. Правда, последний раз игрок выходил на поле 28 апреля. С тех пор он трижды не попадал в заявку и провел весь финальный поединок Кубка Украины на скамье запасных.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в один млн евро.

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В статье: Заря (Луганск) Джоель Абу Ханна
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Комментарии (2)
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Viktor Ivanjvich
16.05.2021 в 12:34
жаль или нет? 50 на 50- ЧТО БЫ БЫЛ НЕЗАМЕНИМ -НЕТ. НО ЭфФЕКТНЫЙ ГОЛ хоть и единственный помнят все....пришел свободным им и уходит только разница в том что он игрок СБИзраиля- опыта поднабрался и... ПРОСТО ушел-- правда сказал спасибо- а моги подругому- подписать контракт и ... НО ЭТО ДРУГОЕ..
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
16.05.2021 в 12:26
"пака" лол...
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