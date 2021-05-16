Ковалец: 16 команд — оптимальное количество для УПЛ

Украинский тренер Сергей Ковалец рассказал о том, сколько клубов должно принимать участие в УПЛ:

"Опасения некоторых экспертов, которые утверждали, что с пополнением элитного дивизиона сразу тремя перволиговыми представителями уровень чемпионата УПЛ снизится, не оправдались.

Согласен, новички отчаянно боролись за выживание, однако проходных матчей практически не было. Поэтому, когда в следующем сезоне в классе сильнейших уже будет 16 команд — оптимальное количество для отечественного футбольного хозяйства, то я убежден, что нас снова ждет интересное зрелище. Тем более, что в элите снова могут появиться представители таких известных футбольных центров, как Харьков, Одесса, Ровно", - сказал Ковелец.