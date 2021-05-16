Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ковалец: 16 команд — оптимальное количество для УПЛ
Коуч высказался по поводу расширения УПЛ
фото - ФК "Чорноморець"
Украинский тренер Сергей Ковалец рассказал о том, сколько клубов должно принимать участие в УПЛ:
"Опасения некоторых экспертов, которые утверждали, что с пополнением элитного дивизиона сразу тремя перволиговыми представителями уровень чемпионата УПЛ снизится, не оправдались.
Согласен, новички отчаянно боролись за выживание, однако проходных матчей практически не было. Поэтому, когда в следующем сезоне в классе сильнейших уже будет 16 команд — оптимальное количество для отечественного футбольного хозяйства, то я убежден, что нас снова ждет интересное зрелище. Тем более, что в элите снова могут появиться представители таких известных футбольных центров, как Харьков, Одесса, Ровно", - сказал Ковелец.
Популярное сейчас
- Владимир Кличко признан лучшим супертяжем в истории бокса, Виталий - в ТОП 10
- Вида голом помог Бешикташу стать чемпионом Турции
- Один из ведущих полузащитников Колоса покинул команду
- Козловский: Если не получится играть на Арене Львов, то придет человек вместо женщины управлять стадионом
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО