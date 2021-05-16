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Ковалец: 16 команд — оптимальное количество для УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Коуч высказался по поводу расширения УПЛ

Ковалец: 16 команд — оптимальное количество для УПЛ

фото - ФК "Чорноморець"

Новина українською

Украинский тренер Сергей Ковалец рассказал о том, сколько клубов должно принимать участие в УПЛ:

"Опасения некоторых экспертов, которые утверждали, что с пополнением элитного дивизиона сразу тремя перволиговыми представителями уровень чемпионата УПЛ снизится, не оправдались.

Согласен, новички отчаянно боролись за выживание, однако проходных матчей практически не было. Поэтому, когда в следующем сезоне в классе сильнейших уже будет 16 команд — оптимальное количество для отечественного футбольного хозяйства, то я убежден, что нас снова ждет интересное зрелище. Тем более, что в элите снова могут появиться представители таких известных футбольных центров, как Харьков, Одесса, Ровно", - сказал Ковелец.

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В статье: Сергей Ковалец УПЛ
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Комментарии (6)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
16.05.2021 в 18:04
Те, що 16 оптимально, то зрозуміло. Де взяти 16, що відповідають рівню вищого дивізіону? Ледве не половина з них більше нагадує міцні першолігові команди.
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
16.05.2021 в 17:39
Авжеж... Два борються за чемпіонство... Іноді з'являється примара, що когось з них посунуть з другого місця, а далі Нікому навіть у Лізі Європи за прохідні місця боротися! Ой не люблять розкошелюватися ні круті набоби, ні прості вболівальники! А без грошей сучасний футбол так собі... ПСЕВДОПРОФЕСІЙНИЙ!
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0
-1
Очманілий Заєць (Odessa)
16.05.2021 в 17:35
!6 для нас - це аж ніяк не оптимально. 18-20 - норм. З вибуванням 3 + 2 (перехідні ігри).Це якщо розвивати в країні футбол.Якщо ж стоїть завдання плекати інтереси олігархів, то досить і 3 команд. Третя - на виліт. Почергово в суперліґу (ДК + ЩД) входять або Зоря, або Олександрія, або Ворскла, або Десна, або Колос...
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0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.05.2021 в 17:51
а теперь посчитай кол-во туров и составь календарь при схеме осень-весна, учитывая неподогреваемые поля и прочие "плюхи" украинского климата; добавь матчи еврокубков, кубка страны, матчи сборной...ты всё ещё уверен в 18-20 командах?))))
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
16.05.2021 в 17:31
Оптимально - это десять команд. Остальные без денег, стадионов и болельщиков. Посмотрите на пополнение - "Верес" без стадиона, "1925" и "Черноморец" практически без денег. Шестнадцать команд - это называется плодить нищету.
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+3
-2
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ascent (Луксор)
16.05.2021 в 17:28
Хотелось бы еще и оптимального качества...
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+2
0


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