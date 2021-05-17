  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кендзера попал в расширенный список сборной Польши для подготовки к Евро-2020
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кендзера попал в расширенный список сборной Польши для подготовки к Евро-2020

Премьер-лига
(1 голосов)

Поляк отправится на сбор в Опаленицу вместе с национальной командой

Кендзера попал в расширенный список сборной Польши для подготовки к Евро-2020

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза огласил список игроков, которые отправятся на сбор в Опаленицу для подготовки к предстоящему чемпионату Европы-2020.

В списке нашлось место защитнику "Динамо" Томашу Кендзере. На данный момент на счету поляка 21 матч за национальную команду.

Напомним, что сборная Польши попала в группу Е, в которой сыграет против Испании, Швеции и Словакии.

Кендзера попал в расширенный список сборной Польши для подготовки к Евро-2020 - изображение 1
Кендзера попал в расширенный список сборной Польши для подготовки к Евро-2020 - изображение 2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Польша Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
pzpn.pl

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...