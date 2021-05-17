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Кендзера попал в расширенный список сборной Польши для подготовки к Евро-2020
Поляк отправится на сбор в Опаленицу вместе с национальной командой
fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза огласил список игроков, которые отправятся на сбор в Опаленицу для подготовки к предстоящему чемпионату Европы-2020.
В списке нашлось место защитнику "Динамо" Томашу Кендзере. На данный момент на счету поляка 21 матч за национальную команду.
Напомним, что сборная Польши попала в группу Е, в которой сыграет против Испании, Швеции и Словакии.
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Источник:pzpn.pl
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