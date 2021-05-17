Кендзера попал в расширенный список сборной Польши для подготовки к Евро-2020

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза огласил список игроков, которые отправятся на сбор в Опаленицу для подготовки к предстоящему чемпионату Европы-2020.

В списке нашлось место защитнику "Динамо" Томашу Кендзере. На данный момент на счету поляка 21 матч за национальную команду.

Напомним, что сборная Польши попала в группу Е, в которой сыграет против Испании, Швеции и Словакии.