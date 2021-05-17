Динамо огласило пятерку претендентов на звание лучшего игрока команды в мае

" Динамо " объявило претендентов на звание лучшего игрока месяца в мае.

По итогам послематчевых опросов сформировалась пятерка номинантов на данное звание – это Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Денис Бойко и Виктор Цыганков

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "Динамо" в Telegram.

Напомним, что в мае 2021-го "бело-синие", досрочно завоевав чемпионство, не проиграли ни одного матча (3 победы и 1 ничья), а в финале Кубка Украины в дополнительное время одолели луганскую "Зарю" и оформили "золотой хет-трик" в сезоне 2020/2021.