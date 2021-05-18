Луческу: Супряга не оправдал надежд. У него сильные навыки, но нет агрессии

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему форвард Владислав Супряга не смог закрепиться в основе киевской команды.

"К сожалению, Супряга не оправдал надежд, которые мы лелеяли. Потому что кроме организации игры в обороне, нам нужно было забивать мячи, чтобы выигрывать.

Витя Цыганков, к сожалению, был травмированным очень часто. То же было с Буяльским. И ответственность выпала именно на Супрягу. Жаль, но он не выдержал этой нагрузки. Он играл очень много, особенно в первом круге. Старался, но не делал того, что сейчас делает, например, Беседин.

Он не помогал нам так, как должно, когда играл в атаке. У Супряги очень сильные навыки. Он играет обеими ногами, у него есть скорость, хорошая игра головой. К сожалению, нет у него агрессивности.

Он очень легко терял мяч и уступал в единоборствах. Проиграл конкуренцию во второй части сезона, когда вернулся Беседин. Конечно, если бы команда была где-то в середине турнирной таблицы, он бы чаще играл, потому что говорили бы о будущем этого игрока, и мы могли его ставить в состав. Сейчас ему нужно больше игрового времени", - сказал Луческу.