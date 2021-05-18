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Луческу: Супряга не оправдал надежд. У него сильные навыки, но нет агрессии

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер рассказал, почему форвард так и не смог закрепиться в основе киевлян

Луческу: Супряга не оправдал надежд. У него сильные навыки, но нет агрессии

Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему форвард Владислав Супряга не смог закрепиться в основе киевской команды.

"К сожалению, Супряга не оправдал надежд, которые мы лелеяли. Потому что кроме организации игры в обороне, нам нужно было забивать мячи, чтобы выигрывать.

Витя Цыганков, к сожалению, был травмированным очень часто. То же было с Буяльским. И ответственность выпала именно на Супрягу. Жаль, но он не выдержал этой нагрузки. Он играл очень много, особенно в первом круге. Старался, но не делал того, что сейчас делает, например, Беседин.

Он не помогал нам так, как должно, когда играл в атаке. У Супряги очень сильные навыки. Он играет обеими ногами, у него есть скорость, хорошая игра головой. К сожалению, нет у него агрессивности.

Он очень легко терял мяч и уступал в единоборствах. Проиграл конкуренцию во второй части сезона, когда вернулся Беседин. Конечно, если бы команда была где-то в середине турнирной таблицы, он бы чаще играл, потому что говорили бы о будущем этого игрока, и мы могли его ставить в состав. Сейчас ему нужно больше игрового времени", - сказал Луческу.

Напомним, что Супряга в нынешнем сезоне сыграл за киевлян 30 матчей (17 раз выходил в старте), ив этих поединках забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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Viktor Ivanjvich
18.05.2021 в 22:31
супряга слишком поверил в себя когда пригласили в ДК- потом аренда в ДНЕПРТИПА!1 -вроде бы играл неплохо и опять в ДК- где опять провал. ЧТО ДАЛЬШЕ? в днепр или куда?аренда или по обоюдному? НЕПЛОХОЙ ДНЕПРтипа1 сейчас- и впишется в команду тренера? одни вопросы. ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ а жаль мог быть неплохим НО.....
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IhorSt (Львів)
18.05.2021 в 22:19
Схоже, що це вирок.... А жаль...
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.05.2021 в 22:01
Подаруйте його кому небудь, може десь заграє.
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