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Луческу: Супряга не оправдал надежд. У него сильные навыки, но нет агрессии
Тренер рассказал, почему форвард так и не смог закрепиться в основе киевлян
Олександр Приходько
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему форвард
"К сожалению, Супряга не оправдал надежд, которые мы лелеяли. Потому что кроме организации игры в обороне, нам нужно было забивать мячи, чтобы выигрывать.
Витя Цыганков, к сожалению, был травмированным очень часто. То же было с Буяльским. И ответственность выпала именно на Супрягу. Жаль, но он не выдержал этой нагрузки. Он играл очень много, особенно в первом круге. Старался, но не делал того, что сейчас делает, например, Беседин.
Он не помогал нам так, как должно, когда играл в атаке. У Супряги очень сильные навыки. Он играет обеими ногами, у него есть скорость, хорошая игра головой. К сожалению, нет у него агрессивности.
Он очень легко терял мяч и уступал в единоборствах. Проиграл конкуренцию во второй части сезона, когда вернулся Беседин. Конечно, если бы команда была где-то в середине турнирной таблицы, он бы чаще играл, потому что говорили бы о будущем этого игрока, и мы могли его ставить в состав. Сейчас ему нужно больше игрового времени", - сказал Луческу.
Напомним, что Супряга в нынешнем сезоне сыграл за киевлян 30 матчей (17 раз выходил в старте), ив этих поединках забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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