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Алиев: Не уважаю Луческу, но каким бы человеком Мирча не был – он сделал из Динамо чемпиона

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-динамовец поделился мнением о нынешнем наставнике киевлян

Алиев: Не уважаю Луческу, но каким бы человеком Мирча не был – он сделал из Динамо чемпиона

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко пообщался с экс-игроком "Динамо" Александром Алиевым, который поделился мнением об игре "бело-синих" в сезоне-2020/21.

"Долго ждали, пять лет ждали и "Динамо" все-таки выиграло чемпионство. Думаю, что заслуженно. "Шахтер" был слабым, но и "Динамо" сильным. Что касается Луческу, наверное, Игорь Михайлович все правильно сделал, пригласив его. Мое мнение остается прежним.

Как человека я его не уважаю, как тренер он действительно хорош. Я помню все эти разговоры в мою бытность игроком "Динамо". Думаю, и Игорь Михайлович всё это слышал и со мной согласен. Но он выбрал тренера. Каким бы человеком он не был, он сделал команду и стал чемпионом", - сказал Алиев.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Александр Алиев Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.05.2021 в 12:17
Чёткий пацык)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
19.05.2021 в 12:16
Не уважаю Алиева, как человека… и как футболиста собственно тоже :)
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