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Алиев: Не уважаю Луческу, но каким бы человеком Мирча не был – он сделал из Динамо чемпиона
Экс-динамовец поделился мнением о нынешнем наставнике киевлян
Фото: dynamo.kiev.ua
Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко пообщался с экс-игроком "Динамо" Александром Алиевым, который поделился мнением об игре "бело-синих" в сезоне-2020/21.
"Долго ждали, пять лет ждали и "Динамо" все-таки выиграло чемпионство. Думаю, что заслуженно. "Шахтер" был слабым, но и "Динамо" сильным. Что касается Луческу, наверное, Игорь Михайлович все правильно сделал, пригласив его. Мое мнение остается прежним.
Как человека я его не уважаю, как тренер он действительно хорош. Я помню все эти разговоры в мою бытность игроком "Динамо". Думаю, и Игорь Михайлович всё это слышал и со мной согласен. Но он выбрал тренера. Каким бы человеком он не был, он сделал команду и стал чемпионом", - сказал Алиев.
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