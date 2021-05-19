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Луческу: Иногда Сидорчук хочет больше, чем может, и это заставляло его ошибаться

Премьер-лига
(2 голосов)

Похвала от тренера капитану команды

Луческу: Иногда Сидорчук хочет больше, чем может, и это заставляло его ошибаться

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказался об игре капитана и полузащитника киевлян Сергея Сидорчука.

"Я его очень уважаю как человека. Отличный футболист для нас, его присутствие на поле значит очень много.

Иногда он хочет больше, чем может, и это заставляло его ошибаться время от времени – из-за того, что он хочет дать большее команде. К примеру, те удаления.

Сейчас он намного уравновешеннее и выступает на очень хорошем уровне. Сидорчук очень важен в построении нашей игры", – сказал Луческу.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Сидорчук провел 21 матч, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист, а также заработал 5 желтых и 1 красную карточку.

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В статье: Мирча Луческу Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
Football Hub

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