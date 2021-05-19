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Луческу: Иногда Сидорчук хочет больше, чем может, и это заставляло его ошибаться
Похвала от тренера капитану команды
Главный тренер "
"Я его очень уважаю как человека. Отличный футболист для нас, его присутствие на поле значит очень много.
Иногда он хочет больше, чем может, и это заставляло его ошибаться время от времени – из-за того, что он хочет дать большее команде. К примеру, те удаления.
Сейчас он намного уравновешеннее и выступает на очень хорошем уровне. Сидорчук очень важен в построении нашей игры", – сказал Луческу.
Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Сидорчук провел 21 матч, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист, а также заработал 5 желтых и 1 красную карточку.
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