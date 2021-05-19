Луческу: Иногда Сидорчук хочет больше, чем может, и это заставляло его ошибаться

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу высказался об игре капитана и полузащитника киевлян Сергея Сидорчука.

"Я его очень уважаю как человека. Отличный футболист для нас, его присутствие на поле значит очень много.

Иногда он хочет больше, чем может, и это заставляло его ошибаться время от времени – из-за того, что он хочет дать большее команде. К примеру, те удаления.

Сейчас он намного уравновешеннее и выступает на очень хорошем уровне. Сидорчук очень важен в построении нашей игры", – сказал Луческу.