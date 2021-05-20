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Гельзин: Не выдадут аттестат Олимпику на УПЛ – пойдем играть в хоккей

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще нет окончательного решения

Гельзин: Не выдадут аттестат Олимпику на УПЛ – пойдем играть в хоккей

olimpik.com.ua

Новина українською

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал слухи по поводу невыдачи клубу аттестата на сезон 2021/2022.

"Не выдадут - значит пойдем играть в хоккей. Послушайте, если будут такие методы… Вообще сегодня еще рано о чем-то говорить, еще нет окончательного решения.

Кадровые изменения? На данный момент еще ничего не понятно, будет встреча, тогда все прояснится. Встреча с тренерами, с командой, со всеми… Нужно определиться по сборах, по составу. Пока никакой конкретики и новостей", - сказал Гельзин.

Напомним, что минувший сезон олимпийцы завершили в УПЛ на 13-м месте, набрав 22 очка.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
FanDay

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