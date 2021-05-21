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В Харькове появились рекламные борды Металлиста - ФОТО
Процесс идет
t.me/metalist_kharkiv
Харьков готовится к возрождению "
В городе уже появились рекламные борды со старой эмблемой клуба. Один из них был замечен на проспекте Гагарина.
Напомним, что бизнесмен Александр Ярославский планирует возродить старый бренд и цвета "Металлиста" и сделать ребрендинг "Металла", чтобы в Первой лиге клуб уже выступал как "Металлист".
Ярославский владел "старым" "Металлистом" с 2006 по 2011 годы, после чего продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба. После того, как в 2014 Курчено сбежал в Россию, клуб из-за долгов (в основном перед игроками) сначала был понижен в классе, позже был признан банкротом и прекратил свое существование.
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