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В Харькове появились рекламные борды Металлиста - ФОТО

Премьер-лига
(2 голосов)

Процесс идет

В Харькове появились рекламные борды Металлиста - ФОТО

t.me/metalist_kharkiv

Новина українською

Харьков готовится к возрождению "Металлиста".

В городе уже появились рекламные борды со старой эмблемой клуба. Один из них был замечен на проспекте Гагарина.

Напомним, что бизнесмен Александр Ярославский планирует возродить старый бренд и цвета "Металлиста" и сделать ребрендинг "Металла", чтобы в Первой лиге клуб уже выступал как "Металлист".

Ярославский владел "старым" "Металлистом" с 2006 по 2011 годы, после чего продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба. После того, как в 2014 Курчено сбежал в Россию, клуб из-за долгов (в основном перед игроками) сначала был понижен в классе, позже был признан банкротом и прекратил свое существование.

В Харькове появились рекламные борды Металлиста - ФОТО - изображение 1
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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) Металл (Харьков)
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Комментарии (1)
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юрец-700 (Харьков)
21.05.2021 в 18:59
Желто - синий самый сильный!!!
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