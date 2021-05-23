Аталанта поспорит с Шахтером за Бога

Донецкий "Шахтер" поборется с "Аталантой" за 24-летнего вингера "Сассуоло" Жереми Бога.

Игрок хочет покинуть свой клуб летом и рассматривает разные варианты продолжения карьеры. Ивуарицем некоторое время назад интересовался украинский "Шахтер". В то же время "Аталанта" из Бергамо активно ищет замену ветерану команды Иличичу.

В сезоне Серии А 2020/21 Бога провел 26 матчей за "Сассуоло", забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Его цена составляет 22 млн евро.