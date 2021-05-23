Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аталанта поспорит с Шахтером за Бога
На игрока претендуют сразу два клуба
Донецкий "Шахтер" поборется с "Аталантой" за 24-летнего вингера "Сассуоло" Жереми Бога.
Игрок хочет покинуть свой клуб летом и рассматривает разные варианты продолжения карьеры. Ивуарицем некоторое время назад интересовался украинский "Шахтер". В то же время "Аталанта" из Бергамо активно ищет замену ветерану команды Иличичу.
В сезоне Серии А 2020/21 Бога провел 26 матчей за "Сассуоло", забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Его цена составляет 22 млн евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Саlciomercato
Популярное сейчас
- Патриотично. Фото чемпионских бутс Зинченко с украинским флагом
- Украина - Бахрейн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
- Полузащитник Динамо получил карточку Man of the Match в FIFA 21
- Рыбка возвращается в Украину. Ворскла хочет удержать лидеров. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...