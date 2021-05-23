Кендзера: Динамо выиграло все, что можно было выиграть - и это вполне заслуженно

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера подвел итоги сезона 2020/21 для "бело-синих".

"В Украине мы выиграли все, что только можно было выиграть: Суперкубок, чемпионат и Кубок Украины. И это вполне заслуженно.

Мы также неплохо выступили в еврокубках. На групповом этапе Лиги чемпионов мы заняли третье место, уступив "Барселоне" и "Ювентусу", но напрямую попали в 1/16 финала Лиги Европы", – рассказал поляк.