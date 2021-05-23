Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кендзера: Динамо выиграло все, что можно было выиграть - и это вполне заслуженно
Защитник столичной команды подвел итоги сезона для киевлян
Александр Приходько
Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера подвел итоги сезона 2020/21 для "бело-синих".
"В Украине мы выиграли все, что только можно было выиграть: Суперкубок, чемпионат и Кубок Украины. И это вполне заслуженно.
Мы также неплохо выступили в еврокубках. На групповом этапе Лиги чемпионов мы заняли третье место, уступив "Барселоне" и "Ювентусу", но напрямую попали в 1/16 финала Лиги Европы", – рассказал поляк.
В текущем сезоне во всех турнирах 26-летний Томаш принял участие в 40 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 4 ассиста.
Популярное сейчас
- Шевченко: Для меня заявка на Евро определена на 95%
- Яремчук заявил, что его повреждение оказалось незначительным
- Полузащитник Динамо получил карточку Man of the Match в FIFA 21
- Суркис: Ярмоленко снова в Динамо? Никогда не говори никогда
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО