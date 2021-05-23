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Кендзера: Динамо выиграло все, что можно было выиграть - и это вполне заслуженно

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник столичной команды подвел итоги сезона для киевлян

Кендзера: Динамо выиграло все, что можно было выиграть - и это вполне заслуженно

Александр Приходько

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера подвел итоги сезона 2020/21 для "бело-синих".

"В Украине мы выиграли все, что только можно было выиграть: Суперкубок, чемпионат и Кубок Украины. И это вполне заслуженно.

Мы также неплохо выступили в еврокубках. На групповом этапе Лиги чемпионов мы заняли третье место, уступив "Барселоне" и "Ювентусу", но напрямую попали в 1/16 финала Лиги Европы", – рассказал поляк.

В текущем сезоне во всех турнирах 26-летний Томаш принял участие в 40 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 4 ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Источник:
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Комментарии (2)
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usovvictor (Kharkov)
23.05.2021 в 20:25
..."жаба", ...она такая, ...душит душит, пока совсем не успокоится... Всем и так ясно "где", а вы как с Гималай спустились, воздух перемалываете впустую, даже упоминать стыдно откуда они выкарабкались, вам же неймется, подавай все сразу и завоевый ЛЧ, ...реальность попутали... Шахтеру предстоит почти такой же путь наверх, несмотря на громкие имена, вот и посмотрим как он выйдет из ситуации...
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Алекс1955 (Донецк)
23.05.2021 в 19:49
В названии убрали "В Украине", потому не читая статью, можно подумать "А как же ЛЧ?" А так все нормально. Но все равно умилило "... но напрямую попали в 1/16 финала Лиги Европы". Ну как еще из ЛЧ, после группового этапа, можно попасть в ЛЕ? Кто-то "накривую" попал? Редакторы совершенно не занимаются текстом.
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