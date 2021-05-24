Ингулец усилился опытным экс-форвардом Александрии

" Ингулец " официально объявил о подписании экс-форварда "Александрии" Артема Ситало, который недавно покинул "горожан" на правах свободного агента.

Контракт 31-летнего нападающего с новым клубом подписан сроком на 3 года.

Напомним, что Ситало является воспитанником херсонского футбола, где и начинал свою карьеру в "Кристалле" и "Колосе" (Хлебодар), тогда еще в аматорах.

В составе "Кристалла" выступал до 2014 года, после чего перешел в криворожский "Горняк".

Летом 2016 подписал контракт с кропивницкой "Зиркой", а еще через год перешел в "Александрию", где и выступал до настоящего момента.