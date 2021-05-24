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Ингулец усилился опытным экс-форвардом Александрии
Артем Ситало еще поиграет в УПЛ
facebook.com/FCInhulets
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Контракт 31-летнего нападающего с новым клубом подписан сроком на 3 года.
Напомним, что Ситало является воспитанником херсонского футбола, где и начинал свою карьеру в "Кристалле" и "Колосе" (Хлебодар), тогда еще в аматорах.
В составе "Кристалла" выступал до 2014 года, после чего перешел в криворожский "Горняк".
Летом 2016 подписал контракт с кропивницкой "Зиркой", а еще через год перешел в "Александрию", где и выступал до настоящего момента.
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