Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия прекратила сотрудничество со спортивным директором и тренерским штабом Шарана
Кадровая революция в Александрии продолжается
fco.com.ua
"
Команду покинули помощники тренера Андрей Купцов, Виталий Первак, Сергей Мизин и Вадим Чернышенко, врач Олег Темник, массажист Виктор Бидюк, реабилитолог Артур Погорелый, видеоаналитики Евгений Довгаленко, старший администратор Александр Дробот и спортивный директор команды Вадим Яровой.
Также в отставку ушли помощник тренера молодежного состава U-21 Андрей Гаврюшов и администратор команды U-21 Виктор Феда.
Напомним, что после ухода Владимира Шарана новым тренером команды
Новый состав тренерского штаба будет объявлено отдельно.
Популярное сейчас
- Голкипер Никола Василь покинул луганскую Зарю
- Стал известен обладатель Лев Матча в поединке Украина - Бахрейн
- Яремчук может оказаться в Ницце, Яя Туре покинул Олимпик. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- "Мы с братом посмеялись" - Суркис рассказал, что идея пригласить Луческу в Динамо исходила от Цыганыка
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО