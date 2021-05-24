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Александрия прекратила сотрудничество со спортивным директором и тренерским штабом Шарана

Премьер-лига
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Кадровая революция в Александрии продолжается

Александрия прекратила сотрудничество со спортивным директором и тренерским штабом Шарана

fco.com.ua

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"Александрия" объявиля о завершении сотрудничества с тренерским штабом Владимир Шарана.

Команду покинули помощники тренера Андрей Купцов, Виталий Первак, Сергей Мизин и Вадим Чернышенко, врач Олег Темник, массажист Виктор Бидюк, реабилитолог Артур Погорелый, видеоаналитики Евгений Довгаленко, старший администратор Александр Дробот и спортивный директор команды Вадим Яровой.

Также в отставку ушли помощник тренера молодежного состава U-21 Андрей Гаврюшов и администратор команды U-21 Виктор Феда.

Напомним, что после ухода Владимира Шарана новым тренером команды был назначен Юрий Гура. Ранее 44-летний специалист был главным тренером "Александрии" U-19.

Новый состав тренерского штаба будет объявлено отдельно.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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