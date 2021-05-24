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Цыганык: Геллер хочет продлить контракт со Скрипником сейчас. Тренер не спешит
У тренера еще год по контракту с Зарей
Униан
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с контрактом главного тренера "
"Год он будет работать в "Заре". Потому что ему нужно выполнить условия контракта. Через год он уже будет без контракта и будет выбирать.
Не думаю, что он продолжит контракт с "Зарей" сейчас. Я думаю, что он возьмет паузу, отработает этот год и, когда закончится контракт, будет разговаривать с Геллером. Геллер настаивает на том, чтобы продлить контракт сейчас. Скрипник не спешит", — сказал Цыганык.
Напомним, что Скрипник возглавил "Зарю" летом 2019 года и дважды приводил команду к бронзовым медалям УПЛ.
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