Цыганык: Геллер хочет продлить контракт со Скрипником сейчас. Тренер не спешит

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с контрактом главного тренера " Зари " Виктора Скрипника.

"Год он будет работать в "Заре". Потому что ему нужно выполнить условия контракта. Через год он уже будет без контракта и будет выбирать.

Не думаю, что он продолжит контракт с "Зарей" сейчас. Я думаю, что он возьмет паузу, отработает этот год и, когда закончится контракт, будет разговаривать с Геллером. Геллер настаивает на том, чтобы продлить контракт сейчас. Скрипник не спешит", — сказал Цыганык.