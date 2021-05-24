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Цыганык: Геллер хочет продлить контракт со Скрипником сейчас. Тренер не спешит

Премьер-лига
(1 голосов)

У тренера еще год по контракту с Зарей

Цыганык: Геллер хочет продлить контракт со Скрипником сейчас. Тренер не спешит

Униан

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с контрактом главного тренера "Зари" Виктора Скрипника.

"Год он будет работать в "Заре". Потому что ему нужно выполнить условия контракта. Через год он уже будет без контракта и будет выбирать.

Не думаю, что он продолжит контракт с "Зарей" сейчас. Я думаю, что он возьмет паузу, отработает этот год и, когда закончится контракт, будет разговаривать с Геллером. Геллер настаивает на том, чтобы продлить контракт сейчас. Скрипник не спешит", — сказал Цыганык.

Напомним, что Скрипник возглавил "Зарю" летом 2019 года и дважды приводил команду к бронзовым медалям УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (5)
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Dimka26 (Чернигов)
24.05.2021 в 20:47
Какой вменяемый тренер захочет работать в Заре, где происходит постоянная текучка кадров.
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+1
-1
Pein1986 (Алчевск)
24.05.2021 в 20:57
А где кроме Динамо и Шахтера нет текучки кадров? Как вариант в другой чемпионат идти только.
Ответить
0
0
sergkir
24.05.2021 в 21:11
В Десну его надо заманить
Ответить
0
0
Trztrqtr (Украина)
24.05.2021 в 21:20
Чем?
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
24.05.2021 в 21:49
Деньгами.
0
0


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