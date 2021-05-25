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Защитник Днепра-1 попал в шорт-лист вице чемпиона Польши

Премьер-лига
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У футболиста есть опыт выступлений за рубежом

Защитник Днепра-1 попал в шорт-лист вице чемпиона Польши

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Защитник днепровского "Днепра-1" Александр Сваток в летнее межсезонье заинтересовал зарубежный клуб.

Представители вице-чемпиона Польши клуба "Ракув" обратили внимание на футболиста и хотели бы перед стартом в еврокубках усилить им свою команду. С интересом был готов рассмотреть это предложение и сам Сваток.

По информации источника, польский клуб был готов выплатить за украинца сумму до 500 тысяч евро, но днепровский клуб за такие деньги Сватка отпускать не планирует. По данным Transfermarket, стоимость игрока 300 тысяч евро.

Отметим, что 26-летний футболист уже имеет опыт выступлений за рубежом. В 2018 году Сваток провел 18 матчей в составе "Хайдука". Также защитник дважды получал вызов в национальную сборную Украины.

Кроме "Днепра-1", защитник играл в луганской "Заре" и луцкой "Волыни".

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Сваток в составе "Днепра-1" во всех турнирах провел 17 матчей и забил один мяч.

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В статье: Александр Сваток СК Днепр-1 Ракув (Ченстохова)
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