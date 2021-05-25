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ЗМИ: Минай может остаться в УПЛ: известна причина
Закарпатцы могут сохранить место в высшем дивизионе чемпионата Украины
фото - ФК Минай
Журналист "Футбольного формата" Олег Ящук в своем Instagram сообщил, что "Минай" может остаться в УПЛ.
"Теперь снова можно широко улыбнуться. Это украинский футбол! "Минай" — главный фаворит на получение путевки в... УПЛ! Команда из Закарпатья скорее всего вернется/останется в элите. Руководство клуба уже активно ведет диалог с Премьер-лигой и стремится воспользоваться вторым шансом. "Минаю" сообщили, что они первые на очереди.
Спросите, почему? Трем нынешним клубам УПЛ пока категорически отказывают в выдаче аттестата. Ирония судьбы?.." — написал в своем Instagram Ящук.
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