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ЗМИ: Минай может остаться в УПЛ: известна причина

Премьер-лига
(2 голосов)

Закарпатцы могут сохранить место в высшем дивизионе чемпионата Украины

ЗМИ: Минай может остаться в УПЛ: известна причина

фото - ФК Минай

Новина українською

Журналист "Футбольного формата" Олег Ящук в своем Instagram сообщил, что "Минай" может остаться в УПЛ.

"Теперь снова можно широко улыбнуться. Это украинский футбол! "Минай" — главный фаворит на получение путевки в... УПЛ! Команда из Закарпатья скорее всего вернется/останется в элите. Руководство клуба уже активно ведет диалог с Премьер-лигой и стремится воспользоваться вторым шансом. "Минаю" сообщили, что они первые на очереди.

Спросите, почему? Трем нынешним клубам УПЛ пока категорически отказывают в выдаче аттестата. Ирония судьбы?.." — написал в своем Instagram Ящук.

Читайте такжеПавелко предлагает, чтобы напрямую из УПЛ вылетали две команды, а еще две играли стыковые матчи
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В статье: Олег Ящук ФК Минай
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
25.05.2021 в 12:00
вместо Олимпика или ещё кого то а Минай уже разбежался лучшие ушли
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vgolovan (полтава)
25.05.2021 в 11:59
вы что там курите
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RedBlack (Rivne)
25.05.2021 в 11:57
Що за маячня?
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