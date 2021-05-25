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Болельщики выбрали лучшего игрока Динамо в мае
Киевский клуб подвел итоги голосования
Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko
"Динамо" подвело итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в мае.
Победителем традиционного опроса стал центральный полузащитник Николай Шапаренко. Второе место занял хабвек Виталий Буяльский, а третье - защитник Виталий Миколенко.
Топ-5 игроков "Динамо" в мае по мнению болельщиков:
1. Шапаренко - 34%
2. Буяльский - 30%
3. Миколенко - 16%
4. Цыганков - 13%
5. Бойко - 7%
Отметим, что в мае 22-летний Шапаренко принял участие во всех четырех матчах своей команды, в которых забил 1 гол.
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