  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Болельщики выбрали лучшего игрока Динамо в мае
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болельщики выбрали лучшего игрока Динамо в мае

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевский клуб подвел итоги голосования

Болельщики выбрали лучшего игрока Динамо в мае

Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

"Динамо" подвело итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в мае.

Победителем традиционного опроса стал центральный полузащитник Николай Шапаренко. Второе место занял хабвек Виталий Буяльский, а третье - защитник Виталий Миколенко.

Топ-5 игроков "Динамо" в мае по мнению болельщиков:

1. Шапаренко - 34%
2. Буяльский - 30%
3. Миколенко - 16%
4. Цыганков - 13%
5. Бойко - 7%

Отметим, что в мае 22-летний Шапаренко принял участие во всех четырех матчах своей команды, в которых забил 1 гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
25.05.2021 в 15:45
А Буяльський був все таки кращим.
Ответить
+1
0
Леонід Скачков (Рівне)
25.05.2021 в 15:53
Згідний.В збірній,ідеально виглядав би трикутник Степаненко-Маліновський-Буяльський.Зіну потрібно змістити на звичне йому місце в Мансіті.Але на жаль...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...