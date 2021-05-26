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Луческу: Я дважды обижался на Гвардиолу
Наставник Динамо рассказал о былых конфликтах с испанцем
Павел Паламарчук / РИА Новости
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, когда и за что он обижался на Пепа Гврдиолу.
"Я дважды обижался на Гвардиолу. В том матче, когда мы выигрывали 1:0 на 86-й или 87-й минуте (матч с "Барселоной" в 2008 году) и выбили мяч за линию. Нам должны были его вернуть по фэйр-плей. Наши игроки ждали, что мяч вернут. В итоге Пятов допустил ошибку и Месси забил.
Меня обидело, что команда такого уровня так себя ведет. Я понимаю, что Гвардиола был молодым, хотел выиграть. После матча я не сдержался, начал кричать на "Барселону", на Гвардиолу, на всех.
Второй раз я обиделся на него в матче с "Баварией". После 0:0 во Львове был ответный поединок в Мюнхене. На старте у нас удалили Кучера и назначили пенальти. Я увидел, как Гвардиола прыгает от радости. Мы проиграли 0:7, а Гвардиола продолжал прыгать от радости после 5 и 6 голов. Должно же быть уважение", - сказал Луческу.
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