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Луческу: Я дважды обижался на Гвардиолу

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник Динамо рассказал о былых конфликтах с испанцем

Луческу: Я дважды обижался на Гвардиолу

Павел Паламарчук / РИА Новости

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, когда и за что он обижался на Пепа Гврдиолу.

"Я дважды обижался на Гвардиолу. В том матче, когда мы выигрывали 1:0 на 86-й или 87-й минуте (матч с "Барселоной" в 2008 году) и выбили мяч за линию. Нам должны были его вернуть по фэйр-плей. Наши игроки ждали, что мяч вернут. В итоге Пятов допустил ошибку и Месси забил.

Меня обидело, что команда такого уровня так себя ведет. Я понимаю, что Гвардиола был молодым, хотел выиграть. После матча я не сдержался, начал кричать на "Барселону", на Гвардиолу, на всех.

Второй раз я обиделся на него в матче с "Баварией". После 0:0 во Львове был ответный поединок в Мюнхене. На старте у нас удалили Кучера и назначили пенальти. Я увидел, как Гвардиола прыгает от радости. Мы проиграли 0:7, а Гвардиола продолжал прыгать от радости после 5 и 6 голов. Должно же быть уважение", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Хосеп Гвардиола Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
26.05.2021 в 18:05
Згадай що ти робив після м’яча Адріано Нордшелланду , лицемір
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