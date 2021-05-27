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Максимов: Самое главное, что Ворскла попала в еврокубки, для клуба это важно

Премьер-лига
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Полтавчане примут участие в новом турнире

Максимов: Самое главное, что Ворскла попала в еврокубки, для клуба это важно

ФК "Ворскла" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов подвел итоги полтавской команды в сезоне 2020/21.

- Год назад Ворскла финишировала на 10-м месте, хотя вы работали не полный сезон в Полтаве. Сейчас команда завершила футбольный год на 5-м месте. Как бы вы оценили сезон 2020-2021?

- Футбольный сезон был насыщен многими моментами. Были и яркие победы, и обидные поражения. Самое главное, что наша команда попала в еврокубки. Для любого клуба это важно и престижно. Болельщики любят, когда их клуб играет в международных турнирах. Мы выдержали конкуренцию среди своих соперников и теперь стартуем со второго раунда Лиги конференций.

- Если посмотреть на результаты, то Ворскла на домашнем стадионе набрала 24 очка, в то время как в гостях 17. С чем это связано?

- Дома и стены помогают. Думаю, что мы стараемся играть в тот футбол, который нам приносит результат. Мы привыкли играть вторым номером, на контратаках. Первым номером нам не всегда удается действовать успешно.

- Какой матч для Ворсклы был самым успешным в минувшем сезоне?

- Думаю, что домашний поединок против луганской "Зари" нам удался на все 100%. По ходу игры мы выигрывали со счетом 4:0. У нас многое тогда получалось. К 50-й минуте встречи все было решено", - отметил Максимов.

Напомним, что в новом турнире Лиги Конференций Украину будут представлять два клуба - "Ворскла" и "Колос". Полтавская команда начнет со второго квалификационного раунда, коваливская - с третьего.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
SportArena

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