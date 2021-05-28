Анатолий Бессмертный: Мы сплотились и Львов стал единым целым

К частой смене наставников в львовском клубе в футбольной Украине уже давно привыкли. По известным лишь его руководству причинам они меняются, словно перчатки. Не стал исключением и сезон-2020/21, в котором "Львовом" поочередно руководили три главных тренера – грузин Георгий Цецадзе, Виталий Шумский и Анатолий Бессмертный. Последнему из них пришлось наиболее тяжело, так как возглавил он "сине-золотых львов" в весьма непростой период. Это случилось в разгар сезона, когда в набирающем обороты втором круге чемпионата "Львов" рассматривался как возможный кандидат на расставание с элитой. На тот момент "горожане" располагались на последнем месте в турнирной таблице, что вызывало обеспокоенность у их поклонников.

К счастью для команды Анатолия Бессмертного, все сложилось как нельзя лучше. Приход нового рулевого помог "Львову" не только наладить игру, но и существенно улучшить турнирное положение. После того, как "горожанам" удалось взять три очка в первых четырех матчах под руководством Бессмертного, когда поверженным оказался донецкий "Шахтер" (3:2), в их турнирных делах произошел настоящий прорыв. Шутка ли сказать, последовала серия из пяти беспроигрышных матчей, в которых было зафиксировано четыре победы и одна ничья! Этот спурт позволил "Львову" подняться на шесть ступенек, обезопасив себя от "вылета". Два последних тура, в которых подопечные Бессмертного уступили в гостях "Ингульцу" и сыграли дома вничью с "Олимпиком", уже ничего не решали. Итогом сезона-2020/21 стало 8-е место, которое учитывая непростые турнирные дела команды в большей части чемпионата можно считать вполне приемлемым результатом.

Именно Анатолию Бессмертному, как тренеру, проведшему со "Львовом" большую часть минувшего чемпионата, и была предоставлена возможность рассказать о турнирных делах в ведомой им команде нынешней весной.

- Далеко не каждый ваш коллега согласится возглавить коллектив, находящийся в опасной зоне. Выходит, риск был оправдан?

- Да, конечно. Решение хоть и тяжело давалось, но с другой стороны хотелось попробовать себя в премьер-лиге. Вот и получилось, что риск себя оправдал.

- Что было наиболее сложным для вас, как тренера, в самом начале работы со "Львовом"?

- Прежде всего, включиться в работу. Важно было понять футболистов, опередить уровень их технической подготовки. Ведь для меня это первый опыт выступлений в элите. Учитывая, что это совсем другой уровень, сложно было перестроиться. Первые две недели было тяжеловато, а потом, после матча с "Зарей", стало полегче. Когда постепенно в процессе работы поближе узнал футболистов, удалось определить, что мы можем, а что нет.

- Вы пришли в команду после ее поражения от киевского "Динамо" - 1:4, а тут еще одна крупная неудача – 0:4 от "Зари". Как удалось вывести подопечных из не лучшего психологического состояния, да еще и перед игрой с другим ведущим клубом страны – "Шахтером"?

- Было видно, что команда была подавлена психологически. Да и физическое состояние тоже было не очень, что вполне естественно. Сами понимаете, когда настроения нет, то не бежится и не играется. Поэтому после проигранных матчей была задача поднять психологический тонус, улучшить настроение. Самым же важным для подопечных было поверить в себя.

- Рискну предположить, что это произошло после победы над горняками?

Действительно, эта игра и выигрыш в ней для нас был как своего рода бонус. Тогда ребята поняли, что мы движемся в правильном направлении и что через тяжелый труд может прийти результат и успехи.

- Победу над горняками празднуют по-особому. Как было с этим у "Львова"?

- Попраздновали в раздевалке, покричали – вот и все. Конечно, все мы были рады и счастливы этой победе. После матча с "Шахтером" было пару дней выходных, чтобы ребята могли перезагрузиться. Ведь предстояла серьезная работа в дальнейшем. По прошествии выходных команда стала готовиться более предметно.

- Успех в игре с командой Луиша Каштру наверняка отнял немало сил у подопечных. Не этим ли объясняются последовавшие затем два поражения кряду – от "Днепра-1" и "Ворсклы"?

- Да нет. Даже несмотря на счет матча с "Днепром-1" - 1:5, я бы не сказал, что это был провал. Все забывают учесть тот факт, что мы играли вдесятером и что первый мяч в наши ворота залетел после рикошета. Это же касается и второго. Мы его пропустили, хотя на тот момент в целом действовали нормально. Да, у нас не было преимущества во владении мячом, но в тактическом плане выглядели неплохо. Второй гол стал для нас проблемой, и мы немного "подрассыпались". С "Ворсклой" же в исполнении нашей команды была хорошая игра. Вот только в отличие от матча с "Шахтером", в котором нам сопутствовала удача, в ней нам немного не повезло. Хотя считаю, что в том поединке мы могли добиться ничьей.

- В середине весны "Львов" начал свою беспроигрышную серию, длившуюся пять туров. Чем объяснили бы столь завидную прыть, способствовашей набору 13 очков из 15 возможных?

- Во-первых, мы хорошо поработали. А во-вторых, даже на основании проигрышей ребята понимали, что они способны на большее. Нужно было просто себя заставить. После игры с "Ворсклой" они немного обозлились, и впоследствии проделанная нами работа стала приносить успех.

- Два последних тура уже не влияли на турнирное положение вашей команды. Потерю очков в играх с "Ингульцом" и "Олимпиком" связываете с этим?

- Нет. Все дело в напряженном графике. За шестнадцать дней мы сыграли пять матчей, поэтому естественно, что ребята "наелись". Действительно, было очень тяжело, когда игры проходять через два дня на третий или через три дня на четвертый. Для основной обоймы футболистов выдержать работу в таком режиме было непросто. После встречи с "Мариуполем" (он стал завершающим в пятиматчевой беспроигрышной серии – прим. В.К.) мы сделали ротацию, и на следующую игру с "Ингульцом" вышел другой состав. У нас был утомительный переезд в Мариуполь, после которого отпрвились в Кропивницкий. Мы попытались команду восстановить, однако футболисты, на чьи плечи легла основная нагрузка тех самых пяти матчей, устали и нуждались в передышке. Разумеется, что это вкупе с не менее утомительной дорогой из Кропивницкого во Львов, наложило свой отпечаток на результаты двух заключительных матчей.

- В составе "Львова" вашими подопечными была большая группа иностранных футболистов из разных стран мира. Среди шести национальностей одних только бразильцев было пятеро. Сложностей в связи с этим не возникало?

- Сложности были лишь в начале нашей работы. А потом ребята стали себя проявлять все больше и больше. Этому помогло общение, которое проводилось с легионерами. Разговаривали на ломаном английском, и какие-то испанские слова применялись. А когда при помощи переводчика разговаривали с нашими иностранцами в индивидуальных беседах, убедился: с ними можно идти в бой, они не подведут. Так и вышло: когда у команды было очень сложное турнирное положение, все сплотились – и сами ребята, и руководство клуба, и тренерский штаб. Мы все были единым целым, командой, которая хотела достичь результата. Никаких проблем с иностранцами не было, все они нормальные и адекватные ребята.

- Все ли легионеры будут играть во "Львове" в новом сезоне?

- Не все. По некоторым из них есть предложения из других клубов, поэтому придется расставаться. Хотя, конечно же, хотелось бы сохранить костяк команды.

- Помимо нескольких иностранцев намечаются ли другие кадровые изменения в команде в период межсезонья?

- Они будут небольшими. Опять же, все зависит от спроса на наших игроков. Возможно, уйдет порядка четырех-пяти футболистов, и столько же новичков возьмем на образовавшиеся вакансии. Кроме того, есть у нас молодежь, которую нужно привлекать к основной команде и продуктивно работать с ней.

- Есть ли позиции, требующие первоочередного усиления?

- По одному квалифицированному футболисту, которые прошли хорошу школу премьер-лиги, в каждую линию нам бы не помешало.

- Как запланирована подготовка "Львова" к новому сезону?

- Собираемся после отпуска 8 июня. Запланировано два тренировочных сбора во Львове, а вот третий будет выездным. Правда, куда именно мы поедем, определимся чуть позже – сейчас как раз наши администраторы занимаются этим вопросом. Поначалу мы хотели провести его в Мукачево, но не получается. Где и как будем проводить этот этап подготовки к сезону-2021/22, узнаем в ближайшее время.