Луческу известил руководство относительно будущего Фран Соля - источник

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сообщил руководство о том, что он не рассчитывает на форварда "Тенерифе" Фран Соля, права на которого принадлежат киевскому клубу. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

"Мирча Луческу известил руководство Клуба, что в следующем сезоне у него нет планов на футболиста Фран Соля. Следовательно, с сегодняшнего дня менеджменту поставлена задача обустроить судьбу испанца. Судя по обоюдным настроениям, Фран останется на Канарах в "Тенерифе". Трансфер испанцы не потянули, по аренде проговариваются прошлогодние условия", - сказано в Telegram-канале.

Напомним, что 29-летний футболист на правах аренды присоединился к "Тенерифе" в октябре 2020-го года. В составе испанского клуба Соль во всех турнирах провел 38 матчей, в которых забил 9 голов и сделал две результативные передачи.