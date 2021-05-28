  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В новый сезон – с новым лого. Львов работает над созданием эмблемы клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В новый сезон – с новым лого. Львов работает над созданием эмблемы клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Левчук - о планах львовской команды на межсезонье

В новый сезон – с новым лого. Львов работает над созданием эмблемы клуба

Фото: ПФК Львов

Новина українською

Новый вице-президент "Львова" Вадим Левчук рассказал о планах львовской команды на межсезонье.

"Выходим из отдыха 8 июня. На базе клуба проведем два учебно-тренировочные сбора. Третий сбор будет выездным и пройдет на Закарпатье, в городе Мукачево.

Мы начали ремонтные работы, восстанавливаем базу. Хотим для игроков команды создать максимально качественные условия, чтобы уже с начала сезона мы показывали хорошие результаты.

Сейчас также непосредственно работаем над вопросом нового логотипа. Пригласили маркетологов, занимаемся ребрендингом, рассматриваем различные варианты и даем болельщикам на голосование. Еще до начала сезона примем окончательное решение относительно нового логотипа. Сделаем все возможное, чтобы в новый сезон зайти с новым лого", — отметил Левчук.

Читайте такжеГендиректор Львова: Нас интересуют выступления в евротурнирах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Вадим Левчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Львов

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC Energy (Новая Каховка)
28.05.2021 в 13:43
А что там голосование по лого? Не пошло?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...