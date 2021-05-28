В новый сезон – с новым лого. Львов работает над созданием эмблемы клуба

Новый вице-президент "Львова" Вадим Левчук рассказал о планах львовской команды на межсезонье.

"Выходим из отдыха 8 июня. На базе клуба проведем два учебно-тренировочные сбора. Третий сбор будет выездным и пройдет на Закарпатье, в городе Мукачево.

Мы начали ремонтные работы, восстанавливаем базу. Хотим для игроков команды создать максимально качественные условия, чтобы уже с начала сезона мы показывали хорошие результаты.

Сейчас также непосредственно работаем над вопросом нового логотипа. Пригласили маркетологов, занимаемся ребрендингом, рассматриваем различные варианты и даем болельщикам на голосование. Еще до начала сезона примем окончательное решение относительно нового логотипа. Сделаем все возможное, чтобы в новый сезон зайти с новым лого", — отметил Левчук.