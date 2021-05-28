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В новый сезон – с новым лого. Львов работает над созданием эмблемы клуба
Левчук - о планах львовской команды на межсезонье
Фото: ПФК Львов
Новый вице-президент "Львова" Вадим Левчук рассказал о планах львовской команды на межсезонье.
"Выходим из отдыха 8 июня. На базе клуба проведем два учебно-тренировочные сбора. Третий сбор будет выездным и пройдет на Закарпатье, в городе Мукачево.
Мы начали ремонтные работы, восстанавливаем базу. Хотим для игроков команды создать максимально качественные условия, чтобы уже с начала сезона мы показывали хорошие результаты.
Сейчас также непосредственно работаем над вопросом нового логотипа. Пригласили маркетологов, занимаемся ребрендингом, рассматриваем различные варианты и даем болельщикам на голосование. Еще до начала сезона примем окончательное решение относительно нового логотипа. Сделаем все возможное, чтобы в новый сезон зайти с новым лого", — отметил Левчук.
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