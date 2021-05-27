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26-летний родственник президента Львова назначен гендиректором клуба
Вадим Левчук вступил в должность
pfclviv.com
Некоторые кадровые перестановки состоялись в руководстве
Так, генеральный директор Андрей Панькив стал вице-президентом, а вице-президент Вадим Левчук назначен генеральным директором.
Интересно, что новый гендиректор является родственником президента клуба Богдана Копытко, правда в каком именно родстве они состоят, Левчук не сообщил.
"Прежде всего, еще раз хочу поблагодарить президента за доверие. С Богданом Иосифовичем мы почти ежедневно общаемся в вопросах стратегии клуба. Впрочем, дома - семейные отношения, на работе - профессиональные. Конечно, чувствую большую ответственность, но это мотивирует меня работать еще больше", - прокомментировал свое назначение Левчук.
29 июня Левчуку исполнится 27 лет. Кроме того, он – действующий вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины.
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