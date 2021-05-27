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26-летний родственник президента Львова назначен гендиректором клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Вадим Левчук вступил в должность

26-летний родственник президента Львова назначен гендиректором клуба

pfclviv.com

Новина українською

Некоторые кадровые перестановки состоялись в руководстве ФК "Львов".

Так, генеральный директор Андрей Панькив стал вице-президентом, а вице-президент Вадим Левчук назначен генеральным директором.

Интересно, что новый гендиректор является родственником президента клуба Богдана Копытко, правда в каком именно родстве они состоят, Левчук не сообщил.

"Прежде всего, еще раз хочу поблагодарить президента за доверие. С Богданом Иосифовичем мы почти ежедневно общаемся в вопросах стратегии клуба. Впрочем, дома - семейные отношения, на работе - профессиональные. Конечно, чувствую большую ответственность, но это мотивирует меня работать еще больше", - прокомментировал свое назначение Левчук.

29 июня Левчуку исполнится 27 лет. Кроме того, он – действующий вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины.

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В статье: ФК Львов Андрей Панькив Богдан Копытко Вадим Левчук
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Источник:
ФК Львов

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