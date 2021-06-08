Два французских клуба интересуются Бущаном

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан попал в сферу интересов двух французских клубов. По информации "Футбол 24", речь идет о "Ницце" и "Марселе".

Впрочем, по информации источника, речь о трансфере пока что не идет – "Динамо" оценило 27-летнего кипера в 15 млн евро, и такая сумма оказалась неподъемной для французских клубов.

Также интерес из Франции к Бущану подтвердил Игорь Цыганык. Но при этом журналист не назвал клубы, но сообщил, что предложений "Динамо" по вратарю не получало. По информации Цыганыка, киевский клуб не собирается вести переговоры по своим лидерам до окончания Евро-2020.

Напомним, что в минувшем сезоне Георгий сыграл за "Динамо" в 35 матчах, 17 из которых отстоял "на ноль", а в остальных пропустил 27 мячей.