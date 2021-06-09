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Заря определилась с местом проведения зарубежного сбора

Премьер-лига
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Дата и соперник будут сообщены позже

Заря определилась с местом проведения зарубежного сбора

Новина українською

Во вторник, 15 июня, "Заря" выйдет из отпуска и соберется на учебно-тренировочной базе в Запорожье.

Далее по графику традиционное медобследование и втягивающий сбор в Запорожье, который продлится до 23 июня включительно. В рамках этого сбора запланировано проведение одного контрольного матча. Дата и соперник будут сообщены позже.

После завершения запорожского сбора "Заря" отправится на зарубежный - в Турцию. Там луганчане пробудут с 24 июня по 14 июля включительно и именно в этот день вернутся в Украину, где на протяжении 10 дней будут готовиться к возобновлению чемпионата, непосредственно, в Запорожье.

В Турции так же запланирован ряд спаррингов, которые будут озвучены ближе к сбору, так как в любых планах возможны частые корректировки.

Отметим, что базовый день старта нового чемпионата – 25 июля.

Что касается молодежного состава то он теперь будет принимать участие в Чемпионате Юношеской Лиги. Именно такое официальное название ждёт соревнование молодёжи. Молодёжный состав соберётся 24 июля в Запорожье и тоже начнет подготовку к грядущему чемпионату.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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