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Президент Вереса рассказал о бюджете новичка УПЛ

Премьер-лига
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Команда значительно увеличила вложения после выхода в УПЛ

Президент Вереса рассказал о бюджете новичка УПЛ

Новина українською

Президент ФК "Верес" Иван Надеин рассказал о том, какой бюджет команда будет иметь в следующем сезоне и сколько было в прошлом:

– Фактически потратили на премиальные почти 8 миллионов гривен.

Было совещание о касательно выступлений в УПЛ, менеджмент подал бюджет в размере 77 миллионов гривен – 3 млн долларов.

– Из чего будет зарабатывать "Верес" в Премьер-лиге?

– Наблюдательный совет сообщил о потенциальных доходах в размере 32-33 млн гривен. Дефицит будет около 40 миллионов", – сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) УПЛ Иван Надеин
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Источник:
"Трендець"

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