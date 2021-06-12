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Президент Вереса рассказал о бюджете новичка УПЛ
Команда значительно увеличила вложения после выхода в УПЛ
Президент ФК "Верес" Иван Надеин рассказал о том, какой бюджет команда будет иметь в следующем сезоне и сколько было в прошлом:
– Фактически потратили на премиальные почти 8 миллионов гривен.
Было совещание о касательно выступлений в УПЛ, менеджмент подал бюджет в размере 77 миллионов гривен – 3 млн долларов.
– Из чего будет зарабатывать "Верес" в Премьер-лиге?
– Наблюдательный совет сообщил о потенциальных доходах в размере 32-33 млн гривен. Дефицит будет около 40 миллионов", – сказал Надеин.
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