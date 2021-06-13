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Палкин: На следующей неделе будет еще один трансфер для Шахтера

Премьер-лига
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Директор "горняков" высказался насчет перехода Педриньо

Палкин: На следующей неделе будет еще один трансфер для Шахтера

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

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Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал подписание бразильского вингера "Бенфики" Педриньо.

– Мы хотели пригласить Педриньо еще больше года назад. Вели переговоры с "Коринтиансом", но тогда у нас не получилось договориться. А сегодня серьезное событие: мы договорились с футболистом и с "Бенфикой". Для нас это путь длиной больше чем в год. Это говорит о том, что мы достаточно давно хотели видеть Педриньо в нашем клубе, но, к сожалению, не получалось. Почему Педриньо? Потому что он уникальный футболист. Он может играть как на позиции семерки, вингера, так и на позиции десятки. Скажем так, на многих позициях в атакующей линии он достаточно силен, очень хорошо играет между линиями. Один в один – это топ-класс мирового уровня. Собственно, из-за всех этих характеристик мы его приобрели. Играет в атакующий, в наш футбол, соответствует философии нашего клуба и нового тренера. К сожалению, в прошлом сезоне в "Бенфике" он не показал тот футбол, в который играл в "Коринтиансе", за что он нам понравился, за что мы полюбили его и сегодня провели эту сделку. Почему? Потому что "Бенфика" играет немного в другой футбол.

Также руководитель "горняков" поделился мыслями насчет новых трансферов клуба.

– Инвестируя в покупку игрока, клуб возлагает на него большие надежды?

– Мы всегда инвестировали в футболистов и всегда получали результат от наших инвестиций. Вы же прекрасно понимаете, что если не инвестировать, то ничего и не будет. Сегодня наша главная задача и цель – достичь серьезных результатов в Лиге Чемпионов. Вся концентрация – на этом направлении.

– Это не последний трансфер лета? Будут ли еще? На какие позиции?

– Я надеюсь, на следующей неделе будет еще один трансфер. Ждите и все услышите.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
ФК "Шахтер"

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