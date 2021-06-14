Футболисты Мариуполя вышли из отпуска и проходят медосмотр

Сегодня, 14-го июня, "Мариуполь" выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону.

В понедельник и вторник футболисты пройдут традиционный медицинский осмотр в одной из клиник центра "Код Здоровья". Также во вторник команду ждет тестирование. А уже со среды мариупольцы приступят к тренировкам.

Более подробно о планах команды на это летнее межсезонье будет сообщено позже.