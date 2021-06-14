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Шахтер предложил за Марлона 10 млн евро, Сассуоло хочет 15
В Италии пишут, что торги продолжаются
GETTY IMAGES
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По информации источника, "горняки" предложили за игрока 10 млн евро, в то время как "Сассуоло" хочет получить 15.
Интересным нюансом является то, что главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби якобы заявил спортивному директору "Сассуоло" Джованни Карневали, что хочет забрать в Украину только Марлона.
Ранее сообщалось о том, что Де Дзерби просит руководство донецкого клуба подписать одного или двух игроков "Сассуоло".
Вторым претендентом на переход в "Шахтер" является хавбек Мануэль Локателли.
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