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Шахтер предложил за Марлона 10 млн евро, Сассуоло хочет 15

Премьер-лига
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В Италии пишут, что торги продолжаются

Шахтер предложил за Марлона 10 млн евро, Сассуоло хочет 15

GETTY IMAGES

Новина українською

"Шахтер" продолжает работать над трансфером защитника "Сассуоло" Марлона, сообщает Gazzetta di Modena.

По информации источника, "горняки" предложили за игрока 10 млн евро, в то время как "Сассуоло" хочет получить 15.

Интересным нюансом является то, что главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби якобы заявил спортивному директору "Сассуоло" Джованни Карневали, что хочет забрать в Украину только Марлона.

Ранее сообщалось о том, что Де Дзерби просит руководство донецкого клуба подписать одного или двух игроков "Сассуоло".

Вторым претендентом на переход в "Шахтер" является хавбек Мануэль Локателли.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Марлон
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Источник:
Sassuolo News

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