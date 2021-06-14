Шахтер предложил за Марлона 10 млн евро, Сассуоло хочет 15

" Шахтер " продолжает работать над трансфером защитника "Сассуоло" Марлона, сообщает Gazzetta di Modena.

По информации источника, "горняки" предложили за игрока 10 млн евро, в то время как "Сассуоло" хочет получить 15.

Интересным нюансом является то, что главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби якобы заявил спортивному директору "Сассуоло" Джованни Карневали, что хочет забрать в Украину только Марлона.

Ранее сообщалось о том, что Де Дзерби просит руководство донецкого клуба подписать одного или двух игроков "Сассуоло".

Вторым претендентом на переход в "Шахтер" является хавбек Мануэль Локателли.