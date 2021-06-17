Бурда начал работать с мячом, Буяльский пройдет повторное обследование

Главный врач " Динамо " Андрей Шморгун рассказал о ситуации с травмированными футболистами первой команды.

Виталий Буяльский

- У Виталия будет повторная контрольная томография, когда футболисты пройдут плановое медобследование (эту процедуру уже прошли футболисты, которые тренируются на базе в Вите-Литовской, других же она ожидает после выхода из отпуска), после которой мы будем понимать ситуацию. У него такая травма, что должен пройти срок как минимум месяц.

Владимир Шепелев и Александр Андриевский

- Планируется, что уже на сборах ребята будут работать в общей группе. Они набирают форму, и о их нынешних кондициях станет известно после того, как пройдет медобследование. На данный момент Владимир и Александр выполняют беговую работу без ограничений, но, когда начнется полноценный подготовительный период, будут намного тяжелее физические нагрузки.

Никита Бурда

- У Никиты после операции прошло 5,5 месяцев, и он уже выполняет различную беговую работу, также уже потихоньку начинает работать с мячом.

Беньямин Вербич

- Беньямин раньше положенного срока вернулся из отпуска, а перед возвращением в Киев еще занимался самостоятельно в Сербии. Здесь он будет проводить беговую работу и с мячом, готовя себя к сборам.

Владимир Костевич

- Владимир должен поехать на сборы и приступить там к работе.

Руслан Нещерет

- У Руслана продолжается восстановительный период, еще где-то месяц, и к сборам он готов пока не будет.