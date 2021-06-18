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Днепр-1 подпишет нападающего Динамо

Премьер-лига
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(1 голосов)

Игрок прибыл в расположение днепровского клуба

Днепр-1 подпишет нападающего Динамо

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Нападающий "Динамо" Назарий Русин прибыл в расположение "Днепра-1" и начал подготовку к сезону в составе команды Игоря Йовичевича.

В ближайшее время клубы объявят о деталях сделки по поводу трансфера форварда.

Нынешним летом Русин вернулся из аренды польской "Легии", где у него возник конфликт с варшавским клубом. Также "Динамо" сдавало Назария в аренду луганской "Заре".

Напомним, что всего в рамках УПЛ Русин сыграл 57 матчей, в которых забил двенадцать голов и сделал семь результативных передач. Также в его активе 10 матчей и шесть голов за молодежную сборную Украины. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 600 тысяч евро.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Назарий Русин
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Комментарии (3)
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Hanter44 (Baburka)
18.06.2021 в 11:15
Наверняка,Динамо хочет отжать Довбика.
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0
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ascent (Луксор)
18.06.2021 в 11:51
Поэтому и на Евро его не выпускают, чтобы цену сбить?
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Джин Тоник (R)
18.06.2021 в 10:52
Зачем!???Он никакой.Он в Польше не заиграл.Поэтому наш футбол и слабый,благодаря таким Русиным
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