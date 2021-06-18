Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 подпишет нападающего Динамо
Игрок прибыл в расположение днепровского клуба
dynamo.kiev.ua
Нападающий "Динамо" Назарий Русин прибыл в расположение "Днепра-1" и начал подготовку к сезону в составе команды Игоря Йовичевича.
В ближайшее время клубы объявят о деталях сделки по поводу трансфера форварда.
Нынешним летом Русин вернулся из аренды польской "Легии", где у него возник конфликт с варшавским клубом. Также "Динамо" сдавало Назария в аренду луганской "Заре".
Напомним, что всего в рамках УПЛ Русин сыграл 57 матчей, в которых забил двенадцать голов и сделал семь результативных передач. Также в его активе 10 матчей и шесть голов за молодежную сборную Украины. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 600 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Евро-2020. Итоги дня. Бельгия и Нидерланды уже в плей-офф, Украина минимум третья
- Устроит и ничья с Австрией. Что нужно Украине для выхода в 1/8 финала Евро
- Вест Хэм готов выслушать предложения по Ярмоленко. На горизонте маячит Галатасарай
- Источник: Металл Ярославского заменит Металлист 1925 в УПЛ
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО