Днепр-1 подпишет нападающего Динамо

Нападающий "Динамо" Назарий Русин прибыл в расположение "Днепра-1" и начал подготовку к сезону в составе команды Игоря Йовичевича.

В ближайшее время клубы объявят о деталях сделки по поводу трансфера форварда.

Нынешним летом Русин вернулся из аренды польской "Легии", где у него возник конфликт с варшавским клубом. Также "Динамо" сдавало Назария в аренду луганской "Заре".

Напомним, что всего в рамках УПЛ Русин сыграл 57 матчей, в которых забил двенадцать голов и сделал семь результативных передач. Также в его активе 10 матчей и шесть голов за молодежную сборную Украины. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 600 тысяч евро.