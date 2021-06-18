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Палкин: До последнего не верилось, что получится подписать Траоре. Из Аякса так просто не уходят

Премьер-лига
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(2 голосов)

Гендир горняков представил второго летнего новичка команды

Палкин: До последнего не верилось, что получится подписать Траоре. Из Аякса так просто не уходят

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал подписание "горняками" форварда "Аякса" Лассина Траоре.

– Сергей Анатольевич, почему именно Траоре и давно ли клуб за ним наблюдал?

– Траоре мы считаем сегодня одним из самых перспективных форвардов в Европе. Честно говоря, до последнего не верилось, что у нас получится его подписать, по одной причине – в основном из "Аякса" так просто не уходят. У Траоре остался год контракта. Он предпочел другой клуб. Контактировали с его агентом, были достаточно долгие переговоры, но мы пришли к консенсусу, и сегодня Лассина Траоре – у нас.

– За счет каких индивидуальных качеств он может усилить команду?

– Он такого рода футболист, что подходит любой команде: которая атакует, которая играет от обороны. Разноплановый футболист. Он очень мощный, хорошо играет головой, как для нападающего достаточно техничный, забивает. Если посмотреть со всех сторон и оценить среди нападающих, то Траоре обладает фактически всеми качествами, которые нам нужны. Тем более с учетом того, что Мораес выбыл на очень долгий период... Дай Бог ему здоровья, как можно быстрее восстановиться, но на данный момент, думаю, эту позицию нужно было усилить. И мы это сделали.

– Рассматривали ли других игроков на позицию форварда и если да, то кого?

– Конечно. Кого – это уже наша внутренняя кухня. У нас было много кандидатур, но выбрали Траоре.

– Были ли трудности в переговорном процессе с Траоре и его агентом?

– Как и в любом переговорном процессе, были свои нюансы. Здесь хочется отметить, что агентская компания, которая представляла футболиста, достаточно сильная и известная в Европе. С ними сложно вести переговоры, но мы справились, договорились и пожали руки. Каждая сторона удовлетворена – все хорошо закончилось.

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В статье: Сергей Палкин Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (6)
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Динамiт (Василькiв)
18.06.2021 в 20:42
Педріньо та Траоре в лосинах піднімуть рівень шахтьора до небес..
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2.dc (Николаев)
18.06.2021 в 20:31
Не понимаю, во что там "не верилось" ... Или что-то в лесу здохло, и Аякс уже не тот клуб, что подводит игроков под продажу. Наверное, все как всегда уперлось в деньги, а все "не верилось" - в их количество ... )
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0
0
Ковельчанин (Луцьк)
18.06.2021 в 20:29
Аякс корчує бур'яни)
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+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
18.06.2021 в 20:14
8 м за игрока у которого через год заканчивается контракт.Палкин уже не тот .где еще хоть один нападающий на смену
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
18.06.2021 в 20:13
Это отличный трансфер для Шахтера,вот только Динамо молчит
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+1
0
Назар Кусий (Львів)
18.06.2021 в 19:55
Перевірте добре серце.
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+1
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