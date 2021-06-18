Палкин: До последнего не верилось, что получится подписать Траоре. Из Аякса так просто не уходят

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал подписание "горняками" форварда "Аякса" Лассина Траоре .

– Сергей Анатольевич, почему именно Траоре и давно ли клуб за ним наблюдал?

– Траоре мы считаем сегодня одним из самых перспективных форвардов в Европе. Честно говоря, до последнего не верилось, что у нас получится его подписать, по одной причине – в основном из "Аякса" так просто не уходят. У Траоре остался год контракта. Он предпочел другой клуб. Контактировали с его агентом, были достаточно долгие переговоры, но мы пришли к консенсусу, и сегодня Лассина Траоре – у нас.

– За счет каких индивидуальных качеств он может усилить команду?

– Он такого рода футболист, что подходит любой команде: которая атакует, которая играет от обороны. Разноплановый футболист. Он очень мощный, хорошо играет головой, как для нападающего достаточно техничный, забивает. Если посмотреть со всех сторон и оценить среди нападающих, то Траоре обладает фактически всеми качествами, которые нам нужны. Тем более с учетом того, что Мораес выбыл на очень долгий период... Дай Бог ему здоровья, как можно быстрее восстановиться, но на данный момент, думаю, эту позицию нужно было усилить. И мы это сделали.

– Рассматривали ли других игроков на позицию форварда и если да, то кого?

– Конечно. Кого – это уже наша внутренняя кухня. У нас было много кандидатур, но выбрали Траоре.

– Были ли трудности в переговорном процессе с Траоре и его агентом?

– Как и в любом переговорном процессе, были свои нюансы. Здесь хочется отметить, что агентская компания, которая представляла футболиста, достаточно сильная и известная в Европе. С ними сложно вести переговоры, но мы справились, договорились и пожали руки. Каждая сторона удовлетворена – все хорошо закончилось.