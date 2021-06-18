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Палкин: До последнего не верилось, что получится подписать Траоре. Из Аякса так просто не уходят
Гендир горняков представил второго летнего новичка команды
shakhtar.com
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал
– Сергей Анатольевич, почему именно Траоре и давно ли клуб за ним наблюдал?
– Траоре мы считаем сегодня одним из самых перспективных форвардов в Европе. Честно говоря, до последнего не верилось, что у нас получится его подписать, по одной причине – в основном из "Аякса" так просто не уходят. У Траоре остался год контракта. Он предпочел другой клуб. Контактировали с его агентом, были достаточно долгие переговоры, но мы пришли к консенсусу, и сегодня Лассина Траоре – у нас.
– За счет каких индивидуальных качеств он может усилить команду?
– Он такого рода футболист, что подходит любой команде: которая атакует, которая играет от обороны. Разноплановый футболист. Он очень мощный, хорошо играет головой, как для нападающего достаточно техничный, забивает. Если посмотреть со всех сторон и оценить среди нападающих, то Траоре обладает фактически всеми качествами, которые нам нужны. Тем более с учетом того, что Мораес выбыл на очень долгий период... Дай Бог ему здоровья, как можно быстрее восстановиться, но на данный момент, думаю, эту позицию нужно было усилить. И мы это сделали.
– Рассматривали ли других игроков на позицию форварда и если да, то кого?
– Конечно. Кого – это уже наша внутренняя кухня. У нас было много кандидатур, но выбрали Траоре.
– Были ли трудности в переговорном процессе с Траоре и его агентом?
– Как и в любом переговорном процессе, были свои нюансы. Здесь хочется отметить, что агентская компания, которая представляла футболиста, достаточно сильная и известная в Европе. С ними сложно вести переговоры, но мы справились, договорились и пожали руки. Каждая сторона удовлетворена – все хорошо закончилось.
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