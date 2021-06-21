Два ветерана Ворсклы получили должности в тренерском штабе клуба

" Ворскла " объявила о назначении на тренерские должности двух ветеранов клуба

В тренерский штаб полтавчан вошли Павел Ребенок, который будет помощником Косовского в молодежной команде, а Вадим Сапай станет тренером-реабилитологом во всех командах "Ворсклы".

Отметим, что обоим игрокам уже по 35 лет. Ребенок выступал за полтавчан несколько раз в своей карьере, суммарно провел за команду 258 матчей, в которых забил 17 голов. Сапай же защищает цвета "Ворсклы" с 2012 года. За этот период он наиграл 181 поединок и оформил три мяча.