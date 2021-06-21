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Два ветерана Ворсклы получили должности в тренерском штабе клуба

Премьер-лига
(2 голосов)

Сапай и Ребенок перешли на тренерскую работу

Два ветерана Ворсклы получили должности в тренерском штабе клуба

vorskla.com.ua

Новина українською

"Ворскла" объявила о назначении на тренерские должности двух ветеранов клуба

В тренерский штаб полтавчан вошли Павел Ребенок, который будет помощником Косовского в молодежной команде, а Вадим Сапай станет тренером-реабилитологом во всех командах "Ворсклы".

Отметим, что обоим игрокам уже по 35 лет. Ребенок выступал за полтавчан несколько раз в своей карьере, суммарно провел за команду 258 матчей, в которых забил 17 голов. Сапай же защищает цвета "Ворсклы" с 2012 года. За этот период он наиграл 181 поединок и оформил три мяча.

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В статье: Ворскла (Полтава) Вадим Сапай Павел Ребенок
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Источник:
ФК Ворскла

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