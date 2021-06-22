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Верес подписал экс-голкипера Олимпика

Премьер-лига
(2 голосов)

Усиление для ровенского клуба

Верес подписал экс-голкипера Олимпика

Фото: НК Верес

Новина українською

Голкипер Артем Кичак стал игроком ровенского "Вереса". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

32-летний футболист подписал с народным клубом контракт на 1 год с возможностью автоматической пролонгации еще на сезон (1+1).

Минувший сезон УПЛ голкипер провел в донецком "Олимпике", сыграв 19 матчей (четыре сухих). На счету Артема Кичака 50 матчей в чемпионатах УПЛ.

Также он провел 40 поединков за сборную Украины U17 и U19.

Голкипер является воспитанником винницкой "Нивы" и столичного "Динамо. Ранее Кичак выступал за "Динамо-3", "Динамо-2" (Киев), "Волынь" (Луцк), "МТК" (Венгрия).

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В статье: Артем Кичак Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (1)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
22.06.2021 в 11:49
А що з самим Олімпіком? Пора би вже Гельзіну визначитись.
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