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Верес подписал экс-голкипера Олимпика
Усиление для ровенского клуба
Фото: НК Верес
Голкипер Артем Кичак стал игроком ровенского "Вереса". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
32-летний футболист подписал с народным клубом контракт на 1 год с возможностью автоматической пролонгации еще на сезон (1+1).
Минувший сезон УПЛ голкипер провел в донецком "Олимпике", сыграв 19 матчей (четыре сухих). На счету Артема Кичака 50 матчей в чемпионатах УПЛ.
Также он провел 40 поединков за сборную Украины U17 и U19.
Голкипер является воспитанником винницкой "Нивы" и столичного "Динамо. Ранее Кичак выступал за "Динамо-3", "Динамо-2" (Киев), "Волынь" (Луцк), "МТК" (Венгрия).
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