Бразильский форвард Гильерме прибыл в расположение Зари

17-летний бразильский защитник Гильерме прибыл в расположение "Зари".

Футболист уже приступил к тренировкам с командой.

Напомним, что контракт с игроком на три года был подписан ранее .

Ранее 17-летний футболист играл за бразильский "Ботафого" Ю-17 (30 игр 7 голов) и Ю-20 (2 матча 2 гола).