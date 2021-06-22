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Бразильский форвард Гильерме прибыл в расположение Зари
Парень уже тренируется с луганчанами
instagram.com/zoryaluhansk
17-летний бразильский защитник Гильерме прибыл в расположение "Зари".
Футболист уже приступил к тренировкам с командой.
Напомним, что контракт с игроком на три года
Ранее 17-летний футболист играл за бразильский "Ботафого" Ю-17 (30 игр 7 голов) и Ю-20 (2 матча 2 гола).
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Источник:Инстаграм Зари
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.06.2021 в 23:37
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