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Бразильский форвард Гильерме прибыл в расположение Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Парень уже тренируется с луганчанами

Бразильский форвард Гильерме прибыл в расположение Зари

instagram.com/zoryaluhansk

Новина українською

17-летний бразильский защитник Гильерме прибыл в расположение "Зари".

Футболист уже приступил к тренировкам с командой.

Напомним, что контракт с игроком на три года был подписан ранее.

Ранее 17-летний футболист играл за бразильский "Ботафого" Ю-17 (30 игр 7 голов) и Ю-20 (2 матча 2 гола).

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В статье: Заря (Луганск)
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.06.2021 в 23:37
Он защитник или нападающий?
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