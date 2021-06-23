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Защитник Руха подписал новый контракт с клубом
Еще на один сезон
Фото: ФК Рух
"Рух" подписал новое соглашение с защитником Романом Гагуном.
Контракт 27-летнего футболиста рассчитан до лета 2022 года.
Гагун перешел в "Рух" в октябре прошлого года. В сезоне 2020/21 футболист сыграл 15 матчей, результативными действиями не отмечался.
Напомним, что "желто-черные" уже вышли из отпуска и приступили к тренировкам во Львове.
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Источник:ФК Рух
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