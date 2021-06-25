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Игнатенко вернулся в расположение Днепра-1
Хавбек тренируется с командой Йовичевича
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник "Шахтера" Даниил Игнатенко тренируется с "
Отметим, что в прошлом сезон футболист выступал в аренде в днепровской команде, затем на некоторое время вернулся в "Шахтер", однако на сборы с "горняками" не поехал.
В прошлом сезоне вфутболист в 19 матчах забил 1 гол.
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Источник:Фан-сайт ФК Днепр
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