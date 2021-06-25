Игнатенко вернулся в расположение Днепра-1

Полузащитник "Шахтера" Даниил Игнатенко тренируется с " Днепром-1 ".

Отметим, что в прошлом сезон футболист выступал в аренде в днепровской команде, затем на некоторое время вернулся в "Шахтер", однако на сборы с "горняками" не поехал.

В прошлом сезоне вфутболист в 19 матчах забил 1 гол.