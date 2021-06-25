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Игнатенко вернулся в расположение Днепра-1

Премьер-лига
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Игнатенко вернулся в расположение Днепра-1

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Даниил Игнатенко тренируется с "Днепром-1".

Отметим, что в прошлом сезон футболист выступал в аренде в днепровской команде, затем на некоторое время вернулся в "Шахтер", однако на сборы с "горняками" не поехал.

В прошлом сезоне вфутболист в 19 матчах забил 1 гол.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Даниил Игнатенко
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