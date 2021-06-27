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Кулач: На следующий сбор Ворскла едет без меня

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападающий не продлил контракт

Кулач: На следующий сбор Ворскла едет без меня

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач решил больше не сотрудничать с полтавским клубом. Он покинул команду, и теперь уже не отправится на следующий сбор подопечных Максимова в Ужгород.

"Да, я не стал продлевать контракт с полтавским клубом. На следующий сбор "Ворскла" едет без меня", - сказал в комментарии Кулач.

Напомним, что Владислав присоединился к "Ворскле" в январе 2020 года, перебравшись на правах свободного агента из донецкого "Шахтера". За этот период он провел за полтавчан 34 матча, в которых отметился 19-ю голами и двумя ассистами.

В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины с 15-ю мячами в активе.

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В статье: Ворскла (Полтава) Владислав Кулач
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Комментарии (7)
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dmitroj88
27.06.2021 в 19:07
Скорее всего парня продырявят...
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0
0
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sergkir
27.06.2021 в 18:53
Ворскла вышла в Европу. Ты на коне. Посмотрим на что ты это променял
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+1
0
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simargl (Чернигов)
27.06.2021 в 18:47
В Динамо бесплатно могут и забрать ... в запасе сидеть.
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0
-1
Бутига (Чернигов)
27.06.2021 в 18:32
Дурень. Больше нигде не заиграет.
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+1
-2
avatar
Viktor Ivanjvich
27.06.2021 в 18:22
звезда сказала - звездень сделала---
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+3
0
2.dc (Николаев)
27.06.2021 в 17:57
Это типа самовыставился на персональный трансфер. Ну чтож, наживка вброшена ...
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+5
0
Litb@rski (Кёльн)
27.06.2021 в 17:48
Напрасно ....В другом клубе может и не забирать ...пример тому зарубежный вояж и Александрия
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+1
0


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