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Кулач: На следующий сбор Ворскла едет без меня
Нападающий не продлил контракт
Фото - Олександр Приходько
Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач решил больше не сотрудничать с полтавским клубом. Он покинул команду, и теперь уже не отправится на следующий сбор подопечных Максимова в Ужгород.
"Да, я не стал продлевать контракт с полтавским клубом. На следующий сбор "Ворскла" едет без меня", - сказал в комментарии Кулач.
Напомним, что Владислав присоединился к "Ворскле" в январе 2020 года, перебравшись на правах свободного агента из донецкого "Шахтера". За этот период он провел за полтавчан 34 матча, в которых отметился 19-ю голами и двумя ассистами.
В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины с 15-ю мячами в активе.
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