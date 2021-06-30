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Довбиком заинтересовались итальянский и испанский клубы

Премьер-лига
(4 голосов)

Эффект Евро

Довбиком заинтересовались итальянский и испанский клубы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артем Довбик стал героем матча Швеция - Украина в 1/8 финала Евро-2020 и тут же привлек внимание зарубежных клубов.

Как сообщает Tuttomercatoweb, информацию о футболисте запрашивали итальянский "Торино" и испанский "Реал Сосьедад", в составе которого, к слову, выступает форвард сборной Швеции Александр Исак.

Напомним, что Довбик в прошлом чемпионате Украины забил шесть голов в составе "Днепра-1". Его гол в ворота Швеции после выхода на замену превзошел достижение Мишеля Платини, установленное французом 37 лет назад.

Ранее Артем уже играл за рубежом - у него был не самый лучший опыт в составе датских клубов "Мидтьюллан" и "Сеннерьюск", хотя с первым он выиграл чемпионский титул. Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 1 млн евро.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Евро-2020 Торино (Турин) Артем Довбик
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Источник:
Tuttomercatoweb

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Комментарии (1)
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Liverpool 333 (Кировоград )
30.06.2021 в 12:25
Вот что дало Довбику пять минут славы и все хотят его купить
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