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Довбиком заинтересовались итальянский и испанский клубы
Эффект Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Довбик стал героем матча Швеция - Украина в 1/8 финала Евро-2020 и тут же привлек внимание зарубежных клубов.
Как сообщает Tuttomercatoweb, информацию о футболисте запрашивали итальянский "Торино" и испанский "Реал Сосьедад", в составе которого, к слову, выступает форвард сборной Швеции Александр Исак.
Напомним, что Довбик в прошлом чемпионате Украины забил шесть голов в составе "Днепра-1". Его гол в ворота Швеции после выхода на замену превзошел достижение Мишеля Платини, установленное французом 37 лет назад.
Ранее Артем уже играл за рубежом - у него был не самый лучший опыт в составе датских клубов "Мидтьюллан" и "Сеннерьюск", хотя с первым он выиграл чемпионский титул. Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 1 млн евро.
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