Кулач: Моя цель по итогам сбора - подписать контракт с Динамо

Потенциальный новичок " Динамо ", нападающий Владислав Кулач, который работает с командой на первом сборе, рассказал об адаптации в коллективе и поделился своими ожиданиями от тренировок и контрольных матчей:

- Ребята меня приняли тепло, я со всеми был знаком и раньше, в том числе, и лично, поэтому все отлично. Приехали на сбор, чтобы работать, мне очень приятно, что я нахожусь в таком коллективе, ведь "Динамо" - большой клуб с богатой историей. Команда является чемпионом страны, поэтому горд находиться в ее рядах. Постараюсь приложить максимум усилий, чтобы быть частью этого коллектива.

- Вы носите форму с 27-м номером, вы сами его выбирали?

- Нет, этот номер мне выдали временно, а дальше посмотрим, что и как. Моя цель по итогам сбора подписать контракт с "Динамо". Находиться в этой команде, в коллективе – дорогого стоит, поэтому, думаю, каждый футболист хочет оказаться в этом клубе. Я буду делать все возможное, чтобы показать, на что я способен, и помочь "Динамо".

- Своими голами и статусом лучшего бомбардира Премьер-Лиги прошлого сезона вы доказали, что можете конкурировать с динамовскими нападающими?

- Конечно, в команде большая конкуренция, в "Динамо" все футболисты очень хорошего уровня, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы завоевать место в этом коллективе. Я к этому готов, стремлюсь и уверен, что именно в "Динамо" можно расти с каждым днем. Конечно, хочется здесь закрепится.

- Можно ли сказать, что вы уже переросли уровень полтавской "Ворсклы"?

- Не могу сказать, что перерос, поскольку "Ворскла" - также очень хорошая команда. Просто наступает момент, когда нужно что-то менять. "Динамо" - совсем другая команда, амбиций здесь больше, поскольку каждый год киевляне ставят задачу выигрывать чемпионат и Кубок страны, и все турниры, в которых принимают участие. Для меня это новый вызов, ведь я не каждый день борюсь за первое место.

- Возможность сыграть в Лиге чемпионов для вас – дополнительная причина закрепиться в "Динамо"?

- Конечно. Эмоции от игры в таком турнире невозможно передать словами. Я такого никогда не чувствовал, надеюсь, у меня будет такая возможность.

- Насколько быстро вы освоили требования Мирчи Луческу в тренировочном процессе?

- В каждой команде тренер распределяет нагрузку по-разному. У каждого свои тренировки и подготовка. Конечно, здесь я ощутил, что много внимания уделяется физической подготовке. Нужно втягиваться, ведь после отпуска я такой работы не делал. В первые дни, конечно, будет тяжело, но я к этому готов – я знал, в какой клуб еду на сборы.

- Чему была посвящена сегодняшняя тренировка?

- Контролю мяча, нужно было "расшатывать" команду соперника, искать свободные зоны для проведения атак. Потом будут контрольные игры, у нас хорошие соперники, думаю, будет интересно.