Львов может подписать Политыло

Хавбек Сергей Политыло может продолжить карьеру в ФК "Львов".

Как сообщает "Трибуна", 32-летний футболист уже прибыл в расположение клуба.

Напомним, что последним клубом игрока был "Олимпик", который он покинул как свободный агент в начале июня.

В минувшем сезоне Политыло забил 3 гола и отдал 1 ассист в 26 матчах.