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Львов может подписать Политыло

Премьер-лига
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Хавбек уже прибыл в расположение команды

Львов может подписать Политыло

olimpik.com.ua

Новина українською

Хавбек Сергей Политыло может продолжить карьеру в ФК "Львов".

Как сообщает "Трибуна", 32-летний футболист уже прибыл в расположение клуба.

Напомним, что последним клубом игрока был "Олимпик", который он покинул как свободный агент в начале июня.

В минувшем сезоне Политыло забил 3 гола и отдал 1 ассист в 26 матчах.

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В статье: Сергей Политыло ФК Львов
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Источник:
Трибуна

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