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Львов может подписать Политыло
Хавбек уже прибыл в расположение команды
olimpik.com.ua
Хавбек
Как сообщает "Трибуна", 32-летний футболист уже прибыл в расположение клуба.
Напомним, что последним клубом игрока был "Олимпик", который он покинул как свободный агент в начале июня.
В минувшем сезоне Политыло забил 3 гола и отдал 1 ассист в 26 матчах.
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Источник:Трибуна
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