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Луческу пока что не рассчитывает на Костевича, защитник может уйти в аренду

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Пока что у защитника в Динамо не клеится

Луческу пока что не рассчитывает на Костевича, защитник может уйти в аренду

Новина українською

Киевское "Динамо" уехало на предсезонные сборы в Швейцарию без нескольких игроков первой команды. Кроме Никиты Бурды и Дениса Попова, в Киеве также остался и продолжает работу по индивидуальной программе защитник Владимир Костевич.

По информации Meta-ratings, процесс его восстановления затянулся, поэтому в ближайшее время помочь команде он не сможет.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу на него сейчас не рассчитывает, потому есть вероятность, что после полного восстановления футболист отправится в аренду, чтобы набрать свои оптимальные кондиции и игровую форму.

Напомним, что Костевич перешел в "Динамо" из польского "Леха" в октябре 2020 года, однако не провел за киевлян ни одного матча.

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В статье: Мирча Луческу Владимир Костевич Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (3)
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Nelviv`yanyn (Малоросc)
30.06.2021 в 23:24
Миколенко, Вантух, Костевич, Дубинчак, Вивчаренко, Сидклей. Не многовато ли игроков на 1 позицию??КАк минимум 2-их на продажу: Миколенко + 1 одного.
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Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 23:11
В Днепр-1
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
30.06.2021 в 22:52
Дубинчак сожрёт и Мыколенко
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0
-2


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