Луческу пока что не рассчитывает на Костевича, защитник может уйти в аренду

Киевское " Динамо " уехало на предсезонные сборы в Швейцарию без нескольких игроков первой команды. Кроме Никиты Бурды и Дениса Попова, в Киеве также остался и продолжает работу по индивидуальной программе защитник Владимир Костевич.

По информации Meta-ratings, процесс его восстановления затянулся, поэтому в ближайшее время помочь команде он не сможет.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу на него сейчас не рассчитывает, потому есть вероятность, что после полного восстановления футболист отправится в аренду, чтобы набрать свои оптимальные кондиции и игровую форму.

Напомним, что Костевич перешел в "Динамо" из польского "Леха" в октябре 2020 года, однако не провел за киевлян ни одного матча.