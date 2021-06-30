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Луческу пока что не рассчитывает на Костевича, защитник может уйти в аренду
Пока что у защитника в Динамо не клеится
Киевское "
По информации Meta-ratings, процесс его восстановления затянулся, поэтому в ближайшее время помочь команде он не сможет.
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу на него сейчас не рассчитывает, потому есть вероятность, что после полного восстановления футболист отправится в аренду, чтобы набрать свои оптимальные кондиции и игровую форму.
Напомним, что Костевич перешел в "Динамо" из польского "Леха" в октябре 2020 года, однако не провел за киевлян ни одного матча.
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