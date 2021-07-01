Динамо открыло сбор ничьей 4:4 с Базелем

В четверг 1 июля киевское Динамо провело свой первый спарринг на сборе в Швейцарии.

Соперником киевлян выступал вице-чемпион Швейцарии Базель.

Поединок получился довольно результативным и закончился со счетом 4:4.

Киевляне больше атаковали флангами и именно оттуда несли основную угрозу сопернику.

Впрочем, в обороне киевляне также были небезгрешны (четыре пропущенных гола) и Мирча Луческу на бровке не раз выражал свое недовольство.

Отметим, что потенциальный новичок киевлян Денис Антюх забил один из голов в начале первого тайма, впрочем, в конце тайма он же и привез пенальти.

Владислав Кулач вышел на замену во втором тайме, однако результативными действиями не отметился.

Отметим, что в субботу Динамо проведет свой второй спарринг на сборе – против Лозанны.

Динамо – Базель 4:4

Голы: Антюх (22), Сирота (31), Кравченко (49), Жерсон (67)

Динамо (2-й тайм): Бойко — Скорко, Сирота, Бражко, Дубинчак — Андриевский — Антюх, Буяльский, Шепелев, Де Пена — Супряга (Ванат, 35).

Динамо (2-й тайм): Бойко (Моргун, 75) — Кравченко, Вивчаренко, Шабанов, Сидклей — Андриевский (Коробенко, 62) — Цитаишвили, Гармаш, Леднев, Родригес — Ванат (Кулач, 62).