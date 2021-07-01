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Динамо открыло сбор ничьей 4:4 с Базелем

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Боевой матч, боевая ничья

Динамо открыло сбор ничьей 4:4 с Базелем

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

В четверг 1 июля киевское Динамо провело свой первый спарринг на сборе в Швейцарии.

Соперником киевлян выступал вице-чемпион Швейцарии Базель.

Поединок получился довольно результативным и закончился со счетом 4:4.

Киевляне больше атаковали флангами и именно оттуда несли основную угрозу сопернику.

Впрочем, в обороне киевляне также были небезгрешны (четыре пропущенных гола) и Мирча Луческу на бровке не раз выражал свое недовольство.

Отметим, что потенциальный новичок киевлян Денис Антюх забил один из голов в начале первого тайма, впрочем, в конце тайма он же и привез пенальти.

Владислав Кулач вышел на замену во втором тайме, однако результативными действиями не отметился.

Отметим, что в субботу Динамо проведет свой второй спарринг на сборе – против Лозанны.

Динамо – Базель 4:4

Голы: Антюх (22), Сирота (31), Кравченко (49), Жерсон (67)

Динамо (2-й тайм): Бойко — Скорко, Сирота, Бражко, Дубинчак — Андриевский — Антюх, Буяльский, Шепелев, Де Пена — Супряга (Ванат, 35).

Динамо (2-й тайм): Бойко (Моргун, 75) — Кравченко, Вивчаренко, Шабанов, Сидклей — Андриевский (Коробенко, 62) — Цитаишвили, Гармаш, Леднев, Родригес — Ванат (Кулач, 62).

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В статье: Базель Динамо (Киев)
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Комментарии (13)
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Fishing 555 (Rivne)
01.07.2021 в 22:28
Бойко звичайно дрянь.
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0
-2
Fishing 555 (Rivne)
01.07.2021 в 22:27
Пожару не робіть люди. Це тільки початок і іграла молодь.
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+2
-1
avatar
Американец 2000
01.07.2021 в 22:24
Бойко - 4 пропустил - пересмеялся что ли ?
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+1
-3
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
01.07.2021 в 22:35
Бойко пропустил три. Один пропустил Моргун. Но играл действительно неважно. Кинг Конг ещё наверное не проснулся! ;)
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
01.07.2021 в 22:22
Кулач слабак, даже «Базелю» забить не может...
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+2
-1
avatar
Американец 2000
01.07.2021 в 22:22
Цирк в стиле Динамо ((((Ну и фото с улыбками перед игрой - тоже в стиле Динамо ((((
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+2
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
01.07.2021 в 22:31
Будь проще! Расслабься! Это же подготовительный сбор. Вот Марлон тоже в интервью сказал: « Мы развлекаемся вместе с самых первых дней».
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
01.07.2021 в 22:18
Дивився матч. Те, що бачив співпадає з інформацією на оф. сайті Динамо: голи у динамівців забивали: Антюх, Сирота, Лєднєв, Коробенко. )
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+1
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
01.07.2021 в 22:26
Согласен!
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
01.07.2021 в 22:15
Дідуля не погано.
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.07.2021 в 22:11
Супрягу берегут! 35 минут достаточно! Чтобы звезда не травмировалась! Хватило на 7-8 минут просмотра
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0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
01.07.2021 в 22:11
Нормальный такой веселый спарринг)) Учитывая и кол-во молодежи. Судья конечно ###
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+1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.07.2021 в 22:07
Забагато...
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0
0


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