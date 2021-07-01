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Динамо открыло сбор ничьей 4:4 с Базелем
Боевой матч, боевая ничья
fcdynamo.kiev.ua
В четверг 1 июля киевское
Соперником киевлян выступал вице-чемпион Швейцарии Базель.
Поединок получился довольно результативным и закончился со счетом 4:4.
Киевляне больше атаковали флангами и именно оттуда несли основную угрозу сопернику.
Впрочем, в обороне киевляне также были небезгрешны (четыре пропущенных гола) и Мирча Луческу на бровке не раз выражал свое недовольство.
Отметим, что потенциальный новичок киевлян Денис Антюх забил один из голов в начале первого тайма, впрочем, в конце тайма он же и привез пенальти.
Владислав Кулач вышел на замену во втором тайме, однако результативными действиями не отметился.
Отметим, что в субботу Динамо проведет свой второй спарринг на сборе – против Лозанны.
Динамо – Базель 4:4
Голы: Антюх (22), Сирота (31), Кравченко (49), Жерсон (67)
Динамо (2-й тайм): Бойко — Скорко, Сирота, Бражко, Дубинчак — Андриевский — Антюх, Буяльский, Шепелев, Де Пена — Супряга (Ванат, 35).
Динамо (2-й тайм): Бойко (Моргун, 75) — Кравченко, Вивчаренко, Шабанов, Сидклей — Андриевский (Коробенко, 62) — Цитаишвили, Гармаш, Леднев, Родригес — Ванат (Кулач, 62).
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