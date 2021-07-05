Олимпик прекратит свое существование - источник

" Олимпик " с большой долей вероятности не выступит в новом сезоне УПЛ и прекратит свое существование. Об этом сообщает журналист и бывший пресс-атташе клуба Олег Барков.

"Владислав Гельзин уже вернулся в Киев, но найти дополнительные источники финансирования, судя по всему, не удалось. На 99% клуб не сыграет в новом сезоне УПЛ и вообще прекратит свое существование. До подачи заявки на сезон у клуба всего неделя, а команда до сих пор даже не вышла из отпуска.

У клуба на контракте осталось всего семь футболистов: Бетим Альими, Андрей Чекотун, Игорь Снурницын, Евгений Цымбалюк, Таллес Бренер, Экра и Нкенг.

Предположу, что в ближайшее время УПЛ объявят официально о замене "Олимпика" на "Минай" (именно этого требует регламент), а в донецком клубе выступят с пафосным заявлением, что клуб приостанавливает свое участие в профессиональном футболе и вернется в игру с возвращением в Донецк, где у "Олимпика" есть собственная инфраструктура", - написал Барков.