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Олимпик прекратит свое существование - источник

Премьер-лига
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(1 голосов)

Команда все еще не вышла из отпуска

Олимпик прекратит свое существование - источник

Новина українською

"Олимпик" с большой долей вероятности не выступит в новом сезоне УПЛ и прекратит свое существование. Об этом сообщает журналист и бывший пресс-атташе клуба Олег Барков.

"Владислав Гельзин уже вернулся в Киев, но найти дополнительные источники финансирования, судя по всему, не удалось. На 99% клуб не сыграет в новом сезоне УПЛ и вообще прекратит свое существование. До подачи заявки на сезон у клуба всего неделя, а команда до сих пор даже не вышла из отпуска.

У клуба на контракте осталось всего семь футболистов: Бетим Альими, Андрей Чекотун, Игорь Снурницын, Евгений Цымбалюк, Таллес Бренер, Экра и Нкенг.

Предположу, что в ближайшее время УПЛ объявят официально о замене "Олимпика" на "Минай" (именно этого требует регламент), а в донецком клубе выступят с пафосным заявлением, что клуб приостанавливает свое участие в профессиональном футболе и вернется в игру с возвращением в Донецк, где у "Олимпика" есть собственная инфраструктура", - написал Барков.

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В статье: Олимпик (Донецк) Олег Барков
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Комментарии (29)
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balamyt (Boston)
05.07.2021 в 22:16
Олимпик как и его приемник МеталлурГ Д имел право на существование больше чем колхозы ,но Гельзина и его команду просто забанили и засудили..А что иеем взамен.!
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+1
-1
prockop4uck (Киев)
05.07.2021 в 22:03
А мне нравился Олимпик. Было интересно наблюдать, как каждый сезон из го8на и палок строили неплохую команду. Да и Гельзину клуб не для статуса или бизнеса, он живет футболом (в силу своих фин.возможностей). Именно такие президенты мне импонируют.
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
05.07.2021 в 22:06
почему тогда человек. который.живет футболом - бросает его. это как-то странно. вроде и аттестат дали и все дела.
Ответить
+3
-1
Unselfish (Белая Церковь )
05.07.2021 в 22:15
Я и близко не сторонник Олимпика, но деньги у олигархов иногда имеют свойство заканчиваться...
+2
-1
prockop4uck (Киев)
05.07.2021 в 22:19
Д**бали наши реалии, наверное. Человек вкладывает деньги и душу, а получает отдачу в виде Баранки с договорняками и итальянских судей. Психанул
+3
0
ratio (Дн-жинск)
05.07.2021 в 22:24
Так на 5 лет отстранили. Че тут странного-то ?
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.07.2021 в 22:02
А кому той Олімпік був потрібний?
Ответить
+3
-3
дЫркофан
05.07.2021 в 21:48
при чём здесь регламент и минай?.....они нужны в упл?
Ответить
+2
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
05.07.2021 в 22:25
Диркофан олексін. Чудовий нік ! Схоже ультраси Динамо К роздовбали тобі олексін дупло ! Може там північних сов поселиш ???
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
05.07.2021 в 21:41
Минай только вылетел -есть ещё Кремень
Ответить
+2
0
Indiana Jones (Харьков)
05.07.2021 в 22:18
"Минтай" мутный клуб и командой его трудно назвать
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
05.07.2021 в 21:38
Минай не нужен. Лучше уж Агробизнесс тогда
Ответить
+6
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
05.07.2021 в 21:36
Как говорил Порки Пиг (Поросёнок Порки) известный мультипликационный персонаж: «Вот и всё, ребята!» (That's all, folks!).
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+1
-1
Indiana Jones (Харьков)
05.07.2021 в 22:19
"Минтай" однозначно не нужен, это балласт
Ответить
+2
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
05.07.2021 в 22:27
Я пам"ятаю тільки Нуф-Нуф, Наф-Наф и Ниф-Ниф з "Трьох поросят" !
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
05.07.2021 в 21:36
Какой нах минай,давайте металл ярославского,они шороху наведут
Ответить
+4
-5
Indiana Jones (Харьков)
05.07.2021 в 22:14
Уже "Металлист". Команда провела сегодня первый матч в старой доброй форме
Ответить
+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
05.07.2021 в 21:34
Так у Миная ж теж трабли з фінансами... Нафіга він в УПЛ?
Ответить
+8
0
Indiana Jones (Харьков)
05.07.2021 в 22:21
Наверно контрабандисты за бабло все порешали. А "Минтай" команда нулевая во всех отношениях
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+1
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
05.07.2021 в 21:33
Павелко угробив Олімпік. Але ж КАРМУ ніхто не відміняв. Не заздрю гондольеру с Гондурасу !
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+5
-1
Джин Тоник (R)
05.07.2021 в 21:32
Давно пора.Такие команды позор для Украины.Ни фанатов,ни истории и еще в договорных матчах замешаны.Донецк никогда не вернется в Украину как и Олимпипик в УГПЛ.Жаль что на замену такое де Г-Минаж.Скорее бы эти «клубы» исчезли с карты Укр.футбола.Ждем Метталист,Днепр,Кривбасс,Метталург,Карпаты,Волынь,Полесье.Слава Украине!
Ответить
+1
-10
avatar
Динамiт (Василькiв)
05.07.2021 в 21:34
Ти в житті тяжче члена в руках держав щось ???
Ответить
+8
0
Джин Тоник (R)
05.07.2021 в 21:40
Пригорело сэпар?
0
-7
дЫркофан
05.07.2021 в 21:47
ты с детства такой е......й?
Ответить
+5
0
FC Energy (Новая Каховка)
05.07.2021 в 22:08
Чушь несёшь, как и всегда на этом форуме.
Ответить
+2
0
Джин Тоник (R)
05.07.2021 в 22:14
с чем не согласен?
+1
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
05.07.2021 в 22:29
с тобою
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.07.2021 в 21:31
Что тут поделать?! Прощай, Олимпик!!!
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+3
-2
Indiana Jones (Харьков)
05.07.2021 в 22:22
Только не "Минтай"
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0
0


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