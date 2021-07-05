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Олимпик прекратит свое существование - источник
Команда все еще не вышла из отпуска
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"Владислав Гельзин уже вернулся в Киев, но найти дополнительные источники финансирования, судя по всему, не удалось. На 99% клуб не сыграет в новом сезоне УПЛ и вообще прекратит свое существование. До подачи заявки на сезон у клуба всего неделя, а команда до сих пор даже не вышла из отпуска.
У клуба на контракте осталось всего семь футболистов: Бетим Альими, Андрей Чекотун, Игорь Снурницын, Евгений Цымбалюк, Таллес Бренер, Экра и Нкенг.
Предположу, что в ближайшее время УПЛ объявят официально о замене "Олимпика" на "Минай" (именно этого требует регламент), а в донецком клубе выступят с пафосным заявлением, что клуб приостанавливает свое участие в профессиональном футболе и вернется в игру с возвращением в Донецк, где у "Олимпика" есть собственная инфраструктура", - написал Барков.
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