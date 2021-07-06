Легионер Динамо приступил к тренировкам на базе клуба

27-летний польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера прибыл в расположение клуба.

На своей странице в социальной сети Instagram он поделился видео с тренировки на базе в "Конче-Заспе".

В минувшем сезоне УПЛ Кендзера провел 25 матчей, забил два гола и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что футболист находился на Евро-2020 в составе сборной Польши, однако на поле ни разу так и не вышел.