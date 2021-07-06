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Легионер Динамо приступил к тренировкам на базе клуба

Премьер-лига
(5 голосов)

Кендзера прибыл в расположение "бело-синих"

Легионер Динамо приступил к тренировкам на базе клуба

dynamo.kiev.ua

Новина українською

27-летний польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера прибыл в расположение клуба.

На своей странице в социальной сети Instagram он поделился видео с тренировки на базе в "Конче-Заспе".

В минувшем сезоне УПЛ Кендзера провел 25 матчей, забил два гола и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что футболист находился на Евро-2020 в составе сборной Польши, однако на поле ни разу так и не вышел.

Легионер Динамо приступил к тренировкам на базе клуба - изображение 1

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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