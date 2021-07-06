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Легионер Динамо приступил к тренировкам на базе клуба
Кендзера прибыл в расположение "бело-синих"
dynamo.kiev.ua
27-летний польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера прибыл в расположение клуба.
На своей странице в социальной сети Instagram он поделился видео с тренировки на базе в "Конче-Заспе".
В минувшем сезоне УПЛ Кендзера провел 25 матчей, забил два гола и отметился двумя результативными передачами.
Напомним, что футболист находился на Евро-2020 в составе сборной Польши, однако на поле ни разу так и не вышел.
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Источник:Instagram
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