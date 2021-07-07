Рух выбирает маскота. Четыре работы прошли в финал

" Рух " подвел первые итоги конкурса на талисман команды.

Из 60-ти работ, присланных болельщиками, администрация клуба выбрала четыре, которые попали в финал.

За звание маскота "Руха" поборются львы, рыцарь и даже таинственный супергерой.

Отдать голос за своего фаворита можно в Telegram-канале "желто-черных".