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Рух выбирает маскота. Четыре работы прошли в финал

Премьер-лига
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Проголосовать может каждый желающий

Рух выбирает маскота. Четыре работы прошли в финал

fcrukh.com

Новина українською

"Рух" подвел первые итоги конкурса на талисман команды.

Из 60-ти работ, присланных болельщиками, администрация клуба выбрала четыре, которые попали в финал.

За звание маскота "Руха" поборются львы, рыцарь и даже таинственный супергерой.

Отдать голос за своего фаворита можно в Telegram-канале "желто-черных".

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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