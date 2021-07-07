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Рух выбирает маскота. Четыре работы прошли в финал
Проголосовать может каждый желающий
fcrukh.com
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Из 60-ти работ, присланных болельщиками, администрация клуба выбрала четыре, которые попали в финал.
За звание маскота "Руха" поборются львы, рыцарь и даже таинственный супергерой.
Отдать голос за своего фаворита можно в Telegram-канале "желто-черных".
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Источник:ФК Рух
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