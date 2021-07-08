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Очередная аренда. Защитник Шахтера перешёл в Ворсклу

Премьер-лига
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Третья аренда для 27-летнего украинца

Очередная аренда. Защитник Шахтера перешёл в Ворсклу

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко продолжит свое выступление за "Ворсклу".

В составе новой команды украинец будет выступать на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба.

Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.

Ранее журналист Олег Ящук сообщал, что футболист уже присоединился к полтавской команде на сборах.

Напомним, что права на Бондаренко принадлежат донецкому "Шахтеру". Его контракт с "горняками" действует до конца 2023 года. Минувший сезон Валерий провел на правах аренды в "Александрии". На счету защитника пять мячей в 21 матче.

Добавим, что в сезоне 2019/20 27-летний украинец был арендован португальской "Виторией Гимарайнш".

Очередная аренда. Защитник Шахтера перешёл в Ворсклу - изображение 1
Фото: ФК Ворскла
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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Валерий Бондаренко
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Источник:
ФК Ворскла

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