Очередная аренда. Защитник Шахтера перешёл в Ворсклу

Защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко продолжит свое выступление за "Ворсклу".

В составе новой команды украинец будет выступать на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба.

Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.

Ранее журналист Олег Ящук сообщал, что футболист уже присоединился к полтавской команде на сборах.

Напомним, что права на Бондаренко принадлежат донецкому "Шахтеру". Его контракт с "горняками" действует до конца 2023 года. Минувший сезон Валерий провел на правах аренды в "Александрии". На счету защитника пять мячей в 21 матче.

Добавим, что в сезоне 2019/20 27-летний украинец был арендован португальской "Виторией Гимарайнш".

Фото: ФК Ворскла