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Источник: Защитник Шахтера перешел в Ворсклу

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок присоединился к команде на сборах

Источник: Защитник Шахтера перешел в Ворсклу

ФК Шахтер

Новина українською

Защитник Валерий Бондаренко присоединился к "Ворскле" на сборах. Об этом сообщает журналист Олег Ящукв своем Инстаграме.

Отмечается, что 27-летний украинец стал третьим новичком клуба в летнее межсезонье.

Условия перехода журналист не сообщает.

Напомним, что права на Бондаренко принадлежат донецкому "Шахтеру". Его контракт с "горняками" действует до конца 2023 года. Минувший сезон Валерий провел на правах аренды в "Александрии". На счету защитника пять мячей в 21 матче.

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Источник: Защитник Шахтера перешел в Ворсклу - изображение 1
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В статье: Олег Ящук Шахтер (Донецк) Валерий Бондаренко
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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
07.07.2021 в 14:41
У самих с защитниками украинцами беда .зачем отдали
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0
-2
Джин Тоник (R)
07.07.2021 в 14:51
для опыта.Валера не уровень ШД.Да и Ворсклы.Его техничные нападающие обыгрывают как стоячего.
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.07.2021 в 14:32
Це що, Ворскла на фото?
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0
-1


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