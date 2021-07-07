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Источник: Защитник Шахтера перешел в Ворсклу
Игрок присоединился к команде на сборах
ФК Шахтер
Защитник Валерий Бондаренко присоединился к "Ворскле" на сборах. Об этом сообщает журналист Олег Ящукв своем Инстаграме.
Отмечается, что 27-летний украинец стал третьим новичком клуба в летнее межсезонье.
Условия перехода журналист не сообщает.
Напомним, что права на Бондаренко принадлежат донецкому "Шахтеру". Его контракт с "горняками" действует до конца 2023 года. Минувший сезон Валерий провел на правах аренды в "Александрии". На счету защитника пять мячей в 21 матче.
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