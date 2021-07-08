Игрок Руха подписал новое соглашение со львовским клубом

Защитник "Руха" Максим Белый подписал новое соглашение со львовским клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новый контракт 31-летнего футболиста рассчитан на два года.

Белый присоединился ко львовскому клубу в феврале 2020-го года. В футболке "желто-черных" Максим провел 28 матчей. В частности, на игру с "Александрией" выводил партнеров на поле с капитанской повязкой.