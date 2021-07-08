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Игрок Руха подписал новое соглашение со львовским клубом
Еще на два года
Фото: Рух
Защитник "Руха" Максим Белый подписал новое соглашение со львовским клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Новый контракт 31-летнего футболиста рассчитан на два года.
Белый присоединился ко львовскому клубу в феврале 2020-го года. В футболке "желто-черных" Максим провел 28 матчей. В частности, на игру с "Александрией" выводил партнеров на поле с капитанской повязкой.
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Источник:ФК Рух
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