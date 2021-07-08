  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрок Руха подписал новое соглашение со львовским клубом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Руха подписал новое соглашение со львовским клубом

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще на два года

Игрок Руха подписал новое соглашение со львовским клубом

Фото: Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Максим Белый подписал новое соглашение со львовским клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новый контракт 31-летнего футболиста рассчитан на два года.

Белый присоединился ко львовскому клубу в феврале 2020-го года. В футболке "желто-черных" Максим провел 28 матчей. В частности, на игру с "Александрией" выводил партнеров на поле с капитанской повязкой.

Читайте такжеРух выбирает маскота. Четыре работы прошли в финал

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Белый Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...